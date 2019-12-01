Игорь Комаров провел прием граждан
NO_TPL
107
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приема рассмотрели жалобы пяти жителей округа.
Проблемы, с которыми они пришли в приемную Президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.
Многодетная мама рассказала Игорю Комарову о том, что в микрорайоне чистые Пруды в Кирове, где она живет, сейчас строится детский сад на 260 мест. Ее семья очень ждет завершения строительства и надеется, что их младший сын, а всего в семье пять детей, сможет ходить в ясли рядом с домом.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев доложил полномочному представителю, что строительные работы ведутся по графику, и детский сад будет открыт уже в начале 2020 года. Заявления о зачислении детей из многодетных семей будут рассматриваться в первую очередь.
Мама ученика школы в поселке Рубежное Куйбышевского района Самары пожаловалась, что единственное в поселке учебное заведение остро нуждается в ремонте. В здании, которому в этом году исполнилось 33 года, необходим ремонт кровли, канализации, фасада, требуется заменить окна.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал полномочному представителю, что деньги на ремонт кровли, системы отопления и канализации уже выделены. В 2020 году дополнительное финансирование будет направлено на ремонт фасада и замену окон. Игорь Комаров поручил Дмитрию Азарову закончить все работы и доложить о выполнении до 1 сентября 2020 года.
Жительница Пермского края рассказала Игорю Комарову, что осталась без жилья после того, как ее дом в поселке Пашия Горнозаводского района был признан аварийным и в 2018 году был снесен. Она попросила предоставить ей новую квартиру.
Губернатор Пермского края Максим Решетников доложил полпреду, что уже в следующем году в поселке на вторичном рынке жилья будет выкуплена квартира, в которую семья заявительницы сможет переехать. Также с квартирным вопросом в приемную Владимира Путина обратилась жительница Самары. Она с мужем воспитывает четырех детей и живет в общежитии.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил Игорю Комарову, что улучшить жилищные условия заявительницы можно с помощью социальной выплаты, которая предоставляется молодым семьям. Игорь Комаров поручил главе региона принять все необходимые меры и помочь многодетным родителям в приобретении квартиры.
Жительница Пензенской области пожаловалась в приемную Президента России на отсутствие безопасного пешеходного перехода через федеральную трассу М5 «Урал» у деревни Сухановка Кузнецкого района. Глава Пензенской области Иван Белозерцев доложил Игорю Комарову, что до конца декабря 2019 года планируется обустройство подхода к пешеходному переходу, устройство пешеходного ограждения, а также установка светодиодных мигающих светофоров.
В настоящее время прорабатывается вопрос выделения финансирования для оборудования электроосвещения пешеходного перехода. Полномочный представитель поручил принять все необходимые меры по обустройству перехода, обеспечив безопасность дорожного движения до окончания работ, передает пресс-служба ПФО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
NO_TPL 15:58
На участке протяженностью в 150 метров на улице Ибряйкинской было установлено 38 дорожных знаков. Политика региона
124
NO_TPL 15:12
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, а также главные... Политика региона
106
NO_TPL 14:56
По словам президента США, своим заявлением французский лидер оскорбил остальные 28 государств, входящих в Североатлантический альянс. Политика региона
126
Выборы в Самарской области
NO_TPL 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
581
NO_TPL 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
584
NO_TPL 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
933
Видео
NO_TPL 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
390
NO_TPL 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
410
NO_TPL 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
373
NO_TPL 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
696
NO_TPL 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1041
NO_TPL 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
930
Фоторепортажи
NO_TPL 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
422
NO_TPL 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
660
NO_TPL 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1853
NO_TPL 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2358
NO_TPL 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1616
NO_TPL 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1963
Мероприятия