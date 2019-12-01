Игорь Комаров провел прием граждан

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В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приема рассмотрели жалобы пяти жителей округа.Проблемы, с которыми они пришли в приемную Президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.Многодетная мама рассказала Игорю Комарову о том, что в микрорайоне чистые Пруды в Кирове, где она живет, сейчас строится детский сад на 260 мест. Ее семья очень ждет завершения строительства и надеется, что их младший сын, а всего в семье пять детей, сможет ходить в ясли рядом с домом.Губернатор Кировской области Игорь Васильев доложил полномочному представителю, что строительные работы ведутся по графику, и детский сад будет открыт уже в начале 2020 года. Заявления о зачислении детей из многодетных семей будут рассматриваться в первую очередь.Мама ученика школы в поселке Рубежное Куйбышевского района Самары пожаловалась, что единственное в поселке учебное заведение остро нуждается в ремонте. В здании, которому в этом году исполнилось 33 года, необходим ремонт кровли, канализации, фасада, требуется заменить окна.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал полномочному представителю, что деньги на ремонт кровли, системы отопления и канализации уже выделены. В 2020 году дополнительное финансирование будет направлено на ремонт фасада и замену окон. Игорь Комаров поручил Дмитрию Азарову закончить все работы и доложить о выполнении до 1 сентября 2020 года.Жительница Пермского края рассказала Игорю Комарову, что осталась без жилья после того, как ее дом в поселке Пашия Горнозаводского района был признан аварийным и в 2018 году был снесен. Она попросила предоставить ей новую квартиру.Губернатор Пермского края Максим Решетников доложил полпреду, что уже в следующем году в поселке на вторичном рынке жилья будет выкуплена квартира, в которую семья заявительницы сможет переехать. Также с квартирным вопросом в приемную Владимира Путина обратилась жительница Самары. Она с мужем воспитывает четырех детей и живет в общежитии.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил Игорю Комарову, что улучшить жилищные условия заявительницы можно с помощью социальной выплаты, которая предоставляется молодым семьям. Игорь Комаров поручил главе региона принять все необходимые меры и помочь многодетным родителям в приобретении квартиры.Жительница Пензенской области пожаловалась в приемную Президента России на отсутствие безопасного пешеходного перехода через федеральную трассу М5 «Урал» у деревни Сухановка Кузнецкого района. Глава Пензенской области Иван Белозерцев доложил Игорю Комарову, что до конца декабря 2019 года планируется обустройство подхода к пешеходному переходу, устройство пешеходного ограждения, а также установка светодиодных мигающих светофоров.В настоящее время прорабатывается вопрос выделения финансирования для оборудования электроосвещения пешеходного перехода. Полномочный представитель поручил принять все необходимые меры по обустройству перехода, обеспечив безопасность дорожного движения до окончания работ, передает пресс-служба ПФО.