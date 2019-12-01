Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре состоялась церемония возрождения цветов и венков к вечному огню у мемориального комплекса «Скорбящей Матери-Родине».
В Самаре почтили память военных, погибших при исполнении воинского долга
Конкурс «Экочудо» направлен на приобщение детей и подростков к творческой и читательской деятельности, формирование экологической культуры.
В Самаре пройдет церемония награждения победителей Межрегионального Конкурса детских творческих работ «Экочудо-2019»
Виктор Кудряшов и директор ООО Фирма «Нектар» Герман Сиваков запустили новую высокотехнологичную производственную линию розлива сокосодержащей продукции.
В Самарской области запущена самая современная в России высокотехнологичная производственная линия
Победителями и призерами стали 18 организаций области, из них 8 номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне.
Восемь организаций СО прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Беседа с Михаилом Александровичем коснется в первую очередь его творческой биографии и деятельности в Самарской филармонии.
В Самаре состоится творческая встреча с художественным руководителем Самарской филармонии Михаилом Щербаковым
котором готовятся принять 35 команд со всей России.
В Тольятти состоится фестиваль баскетбола "Жигули-Баскет"
На презентации неоднократно было отмечено, что качество присылаемых на конкурс работ с каждым годом растет
В СОУНБ презентовали сборник по итогам конкурса «Сестра таланта – 2019»
Всего подобных центров в стране появится 8 - по одному на федеральный округ, и на сегодня только 3 из них создается на базе университетов.
Самара станет центром мобильности волонтеров ПФО
сегодня NO_TPL, 18:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/12:
USD 64.41
0.33
EUR 70.97
0.42
Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Комаров провел прием граждан

NO_TPL
107
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО.
3 декабря 2019 года по поручению Главы государства полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел прием граждан.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приема рассмотрели жалобы пяти жителей округа.

Проблемы, с которыми они пришли в приемную Президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.

Многодетная мама рассказала Игорю Комарову о том, что в микрорайоне чистые Пруды в Кирове, где она живет, сейчас строится детский сад на 260 мест. Ее семья очень ждет завершения строительства и надеется, что их младший сын, а всего в семье пять детей, сможет ходить в ясли рядом с домом.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев доложил полномочному представителю, что строительные работы ведутся по графику, и детский сад будет открыт уже в начале 2020 года. Заявления о зачислении детей из многодетных семей будут рассматриваться в первую очередь.

Мама ученика школы в поселке Рубежное Куйбышевского района Самары пожаловалась, что единственное в поселке учебное заведение остро нуждается в ремонте. В здании, которому в этом году исполнилось 33 года, необходим ремонт кровли, канализации, фасада, требуется заменить окна.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал полномочному представителю, что деньги на ремонт кровли, системы отопления и канализации уже выделены. В 2020 году дополнительное финансирование будет направлено на ремонт фасада и замену окон. Игорь Комаров поручил Дмитрию Азарову закончить все работы и доложить о выполнении до 1 сентября 2020 года.

Жительница Пермского края рассказала Игорю Комарову, что осталась без жилья после того, как ее дом в поселке Пашия Горнозаводского района был признан аварийным и в 2018 году был снесен. Она попросила предоставить ей новую квартиру.

Губернатор Пермского края Максим Решетников доложил полпреду, что уже в следующем году в поселке на вторичном рынке жилья будет выкуплена квартира, в которую семья заявительницы сможет переехать. Также с квартирным вопросом в приемную Владимира Путина обратилась жительница Самары. Она с мужем воспитывает четырех детей и живет в общежитии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил Игорю Комарову, что улучшить жилищные условия заявительницы можно с помощью социальной выплаты, которая предоставляется молодым семьям. Игорь Комаров поручил главе региона принять все необходимые меры и помочь многодетным родителям в приобретении квартиры.

Жительница Пензенской области пожаловалась в приемную Президента России на отсутствие безопасного пешеходного перехода через федеральную трассу М5 «Урал» у деревни Сухановка Кузнецкого района. Глава Пензенской области Иван Белозерцев доложил Игорю Комарову, что до конца декабря 2019 года планируется обустройство подхода к пешеходному переходу, устройство пешеходного ограждения, а также установка светодиодных мигающих светофоров.

В настоящее время прорабатывается вопрос выделения финансирования для оборудования электроосвещения пешеходного перехода. Полномочный представитель поручил принять все необходимые меры по обустройству перехода, обеспечив безопасность дорожного движения до окончания работ, передает пресс-служба ПФО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
NO_TPL 15:58
На участке протяженностью в 150 метров на улице Ибряйкинской было установлено 38 дорожных знаков.
В Похвистнево придумали новый способ борьбы с ДТП на аварийных дорогах
На участке протяженностью в 150 метров на улице Ибряйкинской было установлено 38 дорожных знаков.  Политика региона
124
NO_TPL 15:12
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО.
Игорь Комаров провел прием граждан
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти,  а также главные... Политика региона
106
NO_TPL 14:56
По словам президента США, своим заявлением французский лидер оскорбил остальные 28 государств, входящих в Североатлантический альянс.
Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
По словам президента США, своим заявлением французский лидер оскорбил остальные 28 государств, входящих в Североатлантический альянс.  Политика региона
126
Весь список
Выборы в Самарской области
NO_TPL 09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
581
NO_TPL 12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
584
NO_TPL 11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
933
Весь список


Видео
NO_TPL 13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
390
NO_TPL 09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
410
NO_TPL 12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
373
NO_TPL 12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
696
NO_TPL 10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1041
NO_TPL 13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
930
Весь список

Фоторепортажи
NO_TPL 15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
422
NO_TPL 18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
660
NO_TPL 17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1853
NO_TPL 20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2358
NO_TPL 17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1616
NO_TPL 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1963
Весь список

Мероприятия
В Самаре почтили память военных, погибших при исполнении воинского долга
В Самаре пройдет церемония награждения победителей Межрегионального Конкурса детских творческих работ «Экочудо-2019»
В Самарской области запущена самая современная в России высокотехнологичная производственная линия
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные