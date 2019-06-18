Игорь Комаров принял участие в Х Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности

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Мероприятие проходит ежегодно под эгидой Совета Безопасности РФ. Предыдущие встречи состоялись в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области и дважды в Сочи.В этом году на трехдневном совещании секретари совбезов, вице-премьеры, советники президентов, премьер-министров и министры из 119 Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии обсуждают вопросы обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития в условиях роста гибридных угроз.Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев зачитал приветствие Президента России Владимира Путина участникам Форума, где, в частности, отмечается, что «Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов».Секретарь Совбеза России отметил растущий интерес к форуму, напомнив, что в первой Международной встрече высоких представителей в 2009 году приняли участие 44 делегации. «В рамках форума, который постоянно совершенствует формы и методы работы, представители международного сообщества получают дополнительные возможности для обмена мнениями по проблемам международной безопасности на высоком политическом уровне. Представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе. Несмотря на то, что, конечно, по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается, важно стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее, а для этого - находить компромиссные решения», - подчеркнул Николай Патрушев.Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что открытие работы международного форума свидетельствует о востребованности таких встреч и предоставляет дополнительные возможности для формирования новых подходов и консолидации решений по наиболее актуальным проблемам международной безопасности.«Мы гордимся тем, что в этом году переговорная площадка Приволжья будет способствовать поиску эффективных решений, позволяющих противостоять современным вызовам и угрозам в сфере глобальной безопасности», - сказал полномочный представитель.Игорь Комаров также отметил, что дискуссии по вопросам повестки дня имеют особое значение для регионов ПФО, которые являются связующим звеном восточноазиатского и западноевропейского направлений. «Приволжье обладает уникальным транзитным положением в силу расположения на перекрестке международных транспортных коридоров, соединяющих Сибирь и Дальний Восток, а также страны Восточной Азии с европейской частью России и государствами Европы. В этих условиях вопросы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма, транснациональной организованной преступности и нелегальной миграции, а также поддержания бесконфликтных межнациональных и межконфессиональных отношений стали для нас одними из ключевых элементов в общей системе обеспечения безопасности человека и государства», - сказал полпред Президента РФ.С вступительным словом также выступили исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель генерального секретаря и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, который передал обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.С основным докладом пленарного заседания выступил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает пресс-служба ПФО.