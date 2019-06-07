Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ-2019
7 июня 2019 19:17
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На демонстрационной площадке Самарской области представлены достижения региона в промышленной, научной и инновационной сферах, а также крупнейшие проекты, которые будут реализованы в губернии в ближайшее время. Одним из таких проектов является строительство моста через Волгу в районе села Климовка. Строительство этого объекта начнется уже в этом году и завершится в 2023. «По оценкам министерства транспорта, из Самарской области время доставки груза, например, до Москвы с появлением моста сократится в два раза, – отметил Дмитрий Азаров. – Также это даст новый толчок для развития Особой экономической зоны: в Тольятти уже есть крупный землевладелец, который заинтересован в развитии территории, возможно строительство новых производств и жилья».
«Проект серьезный, очень давно его обсуждали. Он очень важен для региона: его появление разгрузит протоки, и, надеюсь, привлечет бизнес и создаст условия для его развития», – отметил значимость проекта Игорь Комаров.
Также Дмитрий Азаров рассказал Полпреду Президента об уникальной самарской разработке — специальном дроне, который способен работать в автономном режиме на удаленных территориях, отслеживать лесные пожары, помогать при поиске людей и фиксации нарушений. Данные с устройства передаются в автоматическом режиме, радиус работы этого аппарата может достигать 10 км.
Особый интерес у Игоря Комарова вызвал стенд, на котором представлены достижения малой авиации региона. Дмитрий Азаров рассказал, что планеры самарского производства закупают не только Российские компании, но и зарубежные фирмы, в том числе из Канады.
Дмитрий Азаров рассказал Игорю Комарову и про интерактивный анатомический стол «Пирогов», созданный врачами и инженерами Института инновационного развития СамГМУ. Стол «Пирогов» является наглядным учебным пособием, с помощью которого можно познакомиться с трехмерной моделью человеческого тела, а также четко выстроить логику обучения студентов и врачей циклу естественно-научных дисциплин, таких, как топографическая анатомия, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и другие. «Москва уже купила 50 таких столов, – отметил Дмитрий Азаров. – Многие регионы сейчас обращаются к нам с вопросом о покупке этого стола, есть интерес и у стран СНГ».
По поручению Губернатора Самарской области, стол «Пирогов» был закуплен для медицинского колледжа имени Ляпиной в Самаре, Тольяттинского медицинского колледжа и его филиала в селе Кинель-Черкассы, передает пресс-служба облправительства.
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