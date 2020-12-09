Игорь Комаров почтил память павших героев и возложил венки к Вечному огню

117

9 декабря 2020 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии, приуроченной ко Дню Героев Отечества, и возложил венки к Вечному огню. Память павших также почтили представители органов исполнительной власти и войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Сегодня особенный день, и эта памятная дата отмечается в России уже более 10 лет. 9 декабря 1769 года был учреждён орден Святого Великомученика Победоносца Георгия. Награду получали воины, проявившие доблесть и отвагу», – отметил Игорь Комаров.

Особые слова благодарности полпред адресовал членам семей Героев, погибших при исполнении долга: «Многие наши сограждане ценой своей жизни защищали Отечество. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших, отдавших жизнь за Россию, за нашу свободу. В годы Великой Отечественной войны подвиг наших отцов, дедов и прадедов показал: независимость Родины – это высший смысл патриотизма».

«Неизменна наша признательность военнослужащим и представителям правоохранительных органов, нашим соотечественникам, которые выполняли и выполняют интернациональный долг, обеспечивая национальные интересы страны», – подчеркнул полпред.

«Что такое служение Отечеству сегодня? Это честная жизнь, честная работа, мужество и самоотверженность. Герои нашей страны, нашего народа – это пример для нас всех, образец для воспитания детей. Герои Отечества – это сила и гордость России!» – подытожил Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО.