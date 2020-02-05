Игорь Комаров назначил Юрия Кулика главным федеральным инспектором по Ульяновской области

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Юрий Кулик почти 35 лет служил в правоохранительных органах, где начал работать участковым и прошел путь до начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области.Игорь Комаров выразил уверенность, что профессионализмом и ответственным отношением к работе Юрий Кулик заслужит доверие и уважение жителей Ульяновской области.«Сегодня у всех нас основная задача — реализация «майского» Указа Президента России Владимира Владимировича Путина, поэтому кроме традиционных обязанностей главного федерального инспектора у Юрия Павловича будут и новые, дополнительные обязанности. Прежде всего — контроль за реализацией в Ульяновской области национальных проектов. От того, насколько успешной и грамотной будет эта работа, напрямую зависит благополучие людей, их социальное самочувствие, реальное повышение качества жизни», — отметил полпред. В фокусе внимания главного федерального инспектора должны находиться процессы своевременного, строительства нового жилья и решения проблемы «обманутых дольщиков». Полпред отметил, что главному федеральному инспектору совместно с прокуратурой и региональными органами власти необходимо обеспечить выполнение мероприятий регионального плана-графика по восстановлению прав пострадавших граждан в установленные сроки.«Президент в своём Послании Федеральному собранию особый акцент сделал на необходимости встраивания прямых коммуникаций между властью и гражданами. И главный федеральный инспектор — это представитель Президента России в регионе, первая инстанция, к которой могут обратиться жители в первую очередь», — отметил Игорь Комаров.Он подчеркнул, контроль за исполнением поручений, которые Глава государства дал после Послания Федеральному собранию, — важнейшее направление в работе главного федерального инспектора. Среди приоритетов: расширение мер поддержки семей с детьми; рост качества жизни и доходов граждан; повышение эффективности экономики и стимулирование инвестиций.Перед главным федеральным инспектором стоят и оперативные задачи: координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества, политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности. Полномочный представитель напомнил, что в этом году состоятся выборы депутатов Ульяновской городской думы и подчеркнул, что главному федеральному инспектору важно обеспечивать координацию деятельности территориальных подразделений федеральных органов власти, обеспечение безопасности, законности и правопорядка в день голосования, передает пресс-служба ПФО.