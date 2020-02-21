Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.
Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам
Пятимесячные щенки поступили в Центр кинологической службы на обучение с последующим использованием полицейскими-кинологами при несении службы на объектах транспорта.
В Самаре транспортным полицейским подарили трёх щенков восточноевропейской овчарки
У молодежи села Обшаровка появился свой дом.
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
С 28 апреля.
Новый рейс из Самары в Москву начинает выполнять авиакомпания «Red Wings»
Менее трех недель понадобилось руководству «Самарских коммунальных сетей», чтобы в дом пенсионерки была организована подача воды.
«Самарские коммунальные сети» прислушались к рекомендациям депутата Госдумы Александра Хинштейна
Открыты мемориальные доски в честь участников ВОВ, чьи заслуги отмечены высшими наградами государства – званием Героя Советского Союза и орденами Славы.
75-летие Победы: в Самаре увековечили память Героев Советского Союза
Заявки на участие в них подали 19 команд со всего региона. Это учащиеся школ, в которых в прошлом году были созданы мини-технопарки.
В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» стартовал хакатон виртуальной и дополненной реальности
Повысив эффективность производства на 48 процентов в одном из своих цехов.
Тольяттинское предприятие «Детальстройконструкция» успешно завершило реализацию проекта по повышению производительности труда
сегодня  Пятница, 21 февраля, 18:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/02:
USD 63.74
0.05
EUR 68.77
-0.01
Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Комаров и главы регионов ПФО оценили линейку спецавтомобилей LADA

21 февраля 2020 14:48
120
21 февраля СО вновь становится площадкой для проведения значимого мероприятия: сегодня в технопарке «Жигулевская долина» состоится заседание Совета ПФО.
В пятницу, 21 февраля, Самарская область вновь становится площадкой для проведения значимого мероприятия: сегодня в технопарке «Жигулевская долина» состоится заседание Совета ПФО на тему развития массового, детско-юношеского спорта и физической культуры под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В Совете примет участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также почётные гости: заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, главы субъектов округа, эксперты и выдающиеся спортсмены. Они обменяются опытом по популяризации спорта и развитию спортивной инфраструктуры, а также поделятся лучшими региональными практиками.

Перед началом заседания для гостей провели экскурсию по легендарному тольяттинскому автогиганту. Презент АО АВТОВАЗ Ив Каракатзанис рассказал, что 2020 особый для предприятия: исполняется 50 лет с момента выпуска первого автомобиля. Так как АВТОВАЗ является градообразующим предприятием для Тольятти, флагманским предприятием региона, по поручению Дмитрия Азарова в городе готовятся масштабные праздничные мероприятия.

«19 апреля мы отмечаем 50-летний юбилей первого автомобиля ВАЗ-2101, известного как «копейка». Программа этого мероприятия находится под контролем федеральных и региональных властей. Я бы хотел воспользоваться возможностью и от чистого сердца поблагодарить полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Анатольевича Комарова и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за их личную вовлеченность в эту работу и огромную поддержку, которую они оказывают в подготовке этого мероприятия», — сказал президент компании.

Гостей из ПФО также познакомили с линейкой спецавтомобилей LADA. Эти недорогие и качественные автомобили, полностью учитывающие специфику работы в климатических условиях России, могут быть очень востребованы при формировании госзаданий на закупки в различных отраслях.

Президент предприятия пояснил, что основной объем специальных машин — это различные модификации LADA Largus. Среди них — автомобиль для медслужб на базе штатного кузова. Он оснащен местом для лежачего пациента и двумя сиденьями для медперсонала. По аналогичной схеме производятся медицинские автомобили как на базе LADALargus, так и на базе LADA 4х4 — именно эти автомобили закупаются для сельской местности в рамках региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Также завод производит автомобили скорой медицинской помощи класса А на базе LADA Largus. Они отличаются увеличенным задним свесом и высотой салона. В машинах предусмотрено место для лежачего пациента и три сиденья для медперсонала, также в салоне есть ниши для размещения оборудования, разъемы для электроснабжения, дополнительная система вентиляции и отопления.

Удлиненным салоном и увеличенной высотой отличается LADA Largus для перевозки пассажиров с инвалидностью.В задней части кузова есть складная аппарель для того, чтобы в салон можно было закатить пассажира прямо на коляске. Для второго пассажира в передней части салона предусмотрено поворотное кресло, а его коляску в сложенном виде можно перевозить за вторым рядом сидений. Данная модификация LADA Largus выпускается в варианте для перевозки как взрослых, так и детей – для этого автомобиль окрашивается в желтый цвет и оснащается оранжевыми маяками. Дмитрий Азаров рассказал коллегам, что в разработке данных моделей принимало участие региональное сообщество инвалидов.

Заинтересовал руководителей субъектов ПФО и автомобиль LADA Largus для кинологической службы, который отличается оснащением багажника: там смонтировано два отсека для перевозки животных. Для комфорта служебных собак предусмотрена отдельная климат-система. Производители отметили, что эта модификация машины отлично подходит и для ветеринарной службы.

Ив Каракатзанис обратил внимание гостей на то, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории В, а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытие для грузового транспорта зоны.

«Мы как раз пригласили руководителей регионов посмотреть на машины, потому что потребность в спецавтомобилях большая: крупные программы сейчас реализуются и в области демографии, медицины — для них спецавтомобили конечно нужны и очень важно, что АВТОВАЗ работает в этом направлении и предлагает продукцию», — подчеркнул Игорь Комаров.

Помимо автомобилей на базе LADA Largus делегации презентованы два пикапа полурамной компоновки на базе LADA Granta и LADA 4х4. В этих автомобилях установлена задняя рессорная подвеска, позволяющая значительно повысить грузоподъёмность автомобилей.

Кроме того, гости посетили производственную линию B0 и провели тест-драйв самых популярных моделей автомобилей.

«Я вообще люблю механику, потому что механика в российских дорогах позволяет войти в пробуксовку, выйти в трудных ситуациях. Автомат не позволяет.​ Автомат – это паркетная, городская езда. Механика – это здорово. Я подучил удовольствие от вождения»,- поделился впечатлениями после тест-драйва глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

​Главы регионов отметили, что автомобили LADA отлично подходят как для реализации государственных программ, так и для личного пользования, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
21 февраля 2020  15:11
По мнению президента, никто не хочет, чтобы Россия и Украина объединились, так как в этом случае они станут конкурентной силой в Европе и мире.
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
По мнению президента, никто не хочет, чтобы Россия и Украина объединились, так как в этом случае они станут конкурентной силой в Европе и мире.   Политика региона
99
21 февраля 2020  14:48
21 февраля СО вновь становится площадкой для проведения значимого мероприятия: сегодня в технопарке «Жигулевская долина» состоится заседание Совета ПФО.
Игорь Комаров и главы регионов ПФО оценили линейку спецавтомобилей LADA
21 февраля СО вновь становится площадкой для проведения значимого мероприятия: сегодня в технопарке «Жигулевская долина» состоится заседание Совета ПФО.  Политика региона
117
21 февраля 2020  13:05
Владимир Машков предложил закрепить в Конституции территориальную целостность России
Владимир Машков предложил закрепить в Конституции территориальную целостность России
По его словам, у людей есть опасения по этому поводу. Политика региона
148
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
942
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
883
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1377
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
369
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
797
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2721
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1138
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2238
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1697
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
195
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
489
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
558
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1282
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1789
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1812
Весь список

Мероприятия
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
В Агропарке «Самара» на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» будет развернута полевая кухня
Студенты Самарского института культуры исполнили песню в поддержку жителей Китая
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные