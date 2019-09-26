Игорь Комаров и Дмитрий Азаров вручили орден почета исполнительному вице-президенту АВТОВАЗа Михаилу Рябову

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Сегодня полномочный представитель Президента РФ в Поволжском федеральном округеи губернатор Самарской областивручили исполнительному вице-президенту по производству и управлению цепочкой поставок ПАО «АвтоВАЗ»государственный орден почета за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ был подписан Президентом РоссииТрудовую деятельность на Волжском автозаводе он начал в 1986 году. В дальнейшем последовательно замещал должности слесаря механосборочных работ, мастера, начальника участка, заместителя начальника и начальника цеха. С 2012 по 2014 год Михаил Рябов занимал должность вице-президента по продуктам и программам АвтоВАЗа. В сентябре 2019 года он был назначен на должность исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа. Михаил Рябов модернизировал производство комплекса Ижевского автомобильного завода, обеспечив выпуск одной из самых востребованных моделей завода — Лада Веста, участвовал в запуске первого совместного проекта АвтоВАЗа с альянсом «Рено-Ниссан».«Вы в машиностроительной отрасли уже более 30 лет и знаете эту работу от винтика до реализации самых сложных стратегических проектов и управленческих решений, — отметил Игорь Комаров, вручая награду Михаилу Рябову. — Важно, что вы передаёте свой опыт и знания молодым коллегам, уделяете серьезное внимание институту наставничества. Ваши знания, ваш авторитет снискали уважение всего коллектива Ижевского завода, всего АвтоВАЗа и альянса «Рено-Ниссан».К поздравлениям присоединился губернатор Дмитрий Азаров. «Я хочу вам искренне пожелать новых успехов, свершений и побед на благо родного коллектива, предприятия, а значит и на благо нашей великой Родины, а также поблагодарить всех, кто с вами плечом к плечу прошел этот путь, который привел вас к заслуженной награде и уважению», — сказал глава региона.Михаил Рябов заметил, что эта награда — оценка труда всего коллектива автозавода. «Я приложу максимум усилий для того, чтобы АвтоВАЗ продолжал свое динамическое движение вперед», — пообещал он, передает пресс-служба облправительства.