Хинштейн: Введение налога для домохозяек не имеет никаких перспектив
15 января 2020 14:13
102
«Это бред. Ничего подобного Госдума не планирует, – написал Хинштейн на своей странице в соцсети. – Эта горе-инициатива не имеет никаких перспектив. Частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы фракции «Единой России» Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обложить налогом.
Во фракции Партии в нижней палате парламента заявили, что не поддерживают такое предложение. Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что инициатива Вострецова, высказанная им в СМИ, является его личной позицией.
фото: ЕР.RU
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 января 2020 14:46
Президент отметил, что послание впервые оглашается в начале года: нужно не откладывая решать социально-экономические проблемы. Политика региона
69
15 января 2020 14:13
По его словам, ничего подобного Госдума не планирует. Политика региона
101
15 января 2020 13:12
Речь идет о Клявлинском и Елховском районах. Политика региона
114
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
757
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
754
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1160
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1424
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
510
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1350
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1116
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
708
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1623
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
731
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1168
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1219
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1484
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2548
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3126
Мероприятия