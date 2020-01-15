Хинштейн: Введение налога для домохозяек не имеет никаких перспектив

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«Это бред. Ничего подобного Госдума не планирует, – написал Хинштейн на своей странице в соцсети. – Эта горе-инициатива не имеет никаких перспектив. Частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов».Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы фракции «Единой России» Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обложить налогом.Во фракции Партии в нижней палате парламента заявили, что не поддерживают такое предложение. Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что инициатива Вострецова, высказанная им в СМИ, является его личной позицией.фото: ЕР.RU