Хинштейн: «Необходимо установить дополнительные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим охрану образовательных учреждений»

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«Нет никаких вопросов именно по обороту оружия, потому что стрелок, учащийся этого колледжа на законных основаниях имел гладкоствольное оружия. Но есть вопросы к работе частного охранного предприятия. Первичные проверочные действия показывают, что находящийся представитель ЧОПа не имел удостоверения частного охранника. Мы настаиваем на том, что необходимо установить дополнительные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим охрану образовательных учреждений», — сказал Александр Хинштейн.Кроме того, он сообщил о необходимости зафиксировать минимальную стоимость работы охранника. «Нам также важно установить начальную минимальную цену услуг по охране. В настоящий момент, принцип заключения договоров исходит из цены: кто дал меньше, тот и победил. Минимальная стоимость работы охранника должна быть зафиксирована. Нельзя экономить на безопасности», — добавил он.Как ранее сообщили СМИ, 14 ноября в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске один из студентов устроил стрельбу, в результате которой погиб один человек и трое пострадали. Сам стрелок, по информации регионального УМВД, покончил с собой. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»).