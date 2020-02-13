Губернатор сообщил об ответе правительства на просьбу поддержать АвтоВАЗ

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«Мы изложили наше видение ситуации и направили письмо в правительство страны. Мы получили ответ, в котором было сказано, что прямые формы поддержки посредством субсидий будут заменены на конкурсное финансирование лизинговых компаний», — сообщил Азаров.В среду, 12 февраля, Telegram-канал Baza опубликовал копии письма, которое направил Азарову президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. В нем он просил губернатора обратиться в правительство с просьбой о выделении предприятию дополнительно 2,5 млрд руб. В сообщении канала отмечалось, что Азаров просьбу выполнил, однако об ответе правительства ничего не известно.Самарский губернатор пояснил РБК, что окончательное решение по его обращению может быть принято в ближайшее время.«По нашей информации, работа продолжается и сейчас федеральное Министерство промышленности и торговли разрабатывает соответствующий проект постановления, который позволит напрямую оказывать помощь автопроизводителям, выпускающим автомобили на компримированном природном газе», — сказал Азаров.Необходимость оказания поддержки АвтоВАЗу губернатор объяснил тем, что от нее зависит занятость не только на самом автозаводе, который является единственным в России серийным производителем работающих на природном газе легковых машин, но и на тольяттинском предприятии «АТС АВТО».«Компания инвестировала значительные средства в производство по переоборудованию автомобилей и создала более 100 новых рабочих мест. А это, безусловно, крайне важно для автограда», — сказал Азаров, отметив, что производство и продажи в России газомоторных автомобилей растут.В июле 2017 года АвтоВАЗ начал серийное производство двухтопливного автомобиля с газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого метана, — LADA Vesta CNG. В апреле 2019 года были начаты продажи двухтопливного LADA Largus CNG, также имеющего возможность передвигаться как на бензине, так и на природном газе. В опубликованном Baza письме Каракатзаниса отмечается, что с 2017 года АвтоВАЗом продано более 4,5 тыс. бимоторных автомобилей.Фото: Донат Сорокин / ТАСС/РБК