Губернатор поручил предусмотреть средства в областном бюджете на завершение строительства больницы в Варламово

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В понедельник, 21 октября, губернатор Самарской областипровел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона. Один из вопросов повестки касался необходимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию корпуса стационара центральной районной больницы в поселке Варламово Сызранского района.Основное здание больницы состоит из трех корпусов, построенных в разное время. В 1989 году – было завершено возведение поликлинического отделения. Впоследствии к нему пристроили лечебно-лабораторный корпус на 150 посещений в смену. К этим зданиям начали пристраивать корпус стационара, который так и не был введен в эксплуатацию.«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы достроить этот объект и ввести его в эксплуатацию, – подчеркнул министр здравоохранения региона. – Он имеет очень высокую социальную значимость для жителей района». Он отметил, что готовность здания, площадь которого 5,9 тысяч квадратных метров, на данный момент составляет 92%. Однако требуются дополнительные средства – в размере 9 миллионов рублей – на проведение обследования надежности несущей конструкции здания, а также на разработку новых проектных решений, поскольку первоначальные документы были частично утрачены.«Столько лет стоит практически готовое здание, и мы не можем его никак достроить и ввести в эксплуатацию!» – отметил губернатор. Дмитрий Азаров поручил региональному министерству строительства предусмотреть необходимые деньги в региональном бюджете на 2020 год, передает пресс-служба облправительства.