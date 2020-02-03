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Губернатор подчеркнул: важнейшая задача на современном этапе развития региона и страны - это реализация национальных проектов:«Они дают свой эффект уже сейчас. И наша общая задача, общая ответственность - сделать так, чтобы темпы позитивных изменений нарастали с каждым годом».Глава региона привёл слова Президента страны Владимира Путина:«Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того,сколько нас будет, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут...»Для решения демографической проблемы самое главное – обеспечить семьям с детьми достойный уровень жизни. В CO создана целая система социальной поддержки семей:- 29 мер поддержки;- в 2019 году получили помощь более 100 тысяч семей;- расходы - более 7 млрд. рублей.Президентом введены новые беспрецедентные меры поддержки семей с детьми (они касаются мат.капитала,выплат родителям детей с 3 до 7 лет, организации питания). Губернатор поручил профильным министерствам в ближайшее время решить все организационные и финансовые вопросы с коллегами изПравительства РФ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.