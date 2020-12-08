Губернатор обсудил экологическую обстановку в регионе с руководителем межрегионального управления Росприроднадзора

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегом Кручининым. Стороны обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Экология», а также вопросы, требующие повышенного внимания и оценки Росприроднадзора, в частности, в городах, являющихся крупнейшими промышленными центрами.

По итогам встречи Олег Кручинин рассказал о планах федерального ведомства по работе с промышленными предприятиями Самары и Тольятти. Он отметил, что управление Росприроднадзора намерено провести ряд проверочных мероприятий по согласованию с природоохранной прокуратурой, а также при необходимости – выездные рейды.

«Самарский регион является промышленно развитым, соответственно, характеризуется наличием в нем предприятий с достаточно большой нагрузкой на экологию, – отметил и.о. руководителя управления Росприроднадзора. – Мы понимаем, что сегодня нам предпринять по ситуации в Тольятти. 8 декабря подписываю и передаю в рассылку для предприятий предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере охраны атмосферного воздуха. Это предупреждение перед проведением контрольно-надзорных мероприятий».

Вместе с тем, руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные, которая вызвала обеспокоенность людей, связавших его появление с вредными выбросами.

«Сейчас на территории Самарской области период неблагоприятных метеорологических условий – вы видите периодически сообщения о том, что распознается некий туман. Это, на самом деле, нормальное для данного времени года и температурного режима явление. Я не склонен характеризовать туман как некий источник накоплений выбросов и показатель ухудшения экологической обстановки. Это явление временное, мы на него реагируем, в том случае, если Росгидрометом объявляется режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий)», – сказал Олег Кручинин.

Комментируя ситуацию с загрязнением воздуха в микрорайоне Волгарь, Олег Кручинин отметил, что сейчас Росприроднадзор ведет работу по согласованию с прокуратурой графика проверок предприятий, которые могут выступать потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха. Ожидается, что он будет утвержден органами прокуратуры 15 декабря. Данные о том, где и какие предприятия будут проверены в плановом режиме, а также информация об объеме и направлениях проверок появится в общем доступе.

«Внеплановые проверки мы сегодня проводим в случаях, когда наблюдаются признаки влияния на жизнь и здоровье людей. Тогда мы инициируем проверки, но согласовываем с природоохранной прокуратурой, ведь сейчас в соответствии с постановлением Председателя Правительства РФ действует особый режим, надзор усечен в связи с тем, что предприятия испытывают большую нагруженность из-за пандемии, – добавил и.о. руководителя управления Росприроднадзора. – Поверьте, мы настроены поменять обстановку. Предостережения, которые сегодня подписываются и направляются на крупные предприятия-загрязнители федерального надзора, – это, что называется, последнее предупреждение. Дальше мы будем находиться в диалоге надзора. У нас сегодня действует стократный режим наложения штрафов, если предприятие работает без разрешительных документов на выбросы в атмосферный воздух. Кроме того, если будут достаточные основания для приостановления деятельности, я не вижу причин для того чтобы это решение не было принято».

Также Олег Кручинин отметил ряд позитивных изменений в экологической обстановке региона. Контролирующие органы фиксируют снижение выбросов от наземного транспорта, который является основным источником загрязнений в городах. «Учитывая, что дорожная инфраструктура выстраивается, мы можем констатировать, по данным Росгидромета, что от линейных источников выбросов – транспорта городского, транспорта частного – уменьшается количество выбросов. Соответственно, те усилия, которые предпринимает регион по формированию дорожной инфраструктуры, имеют положительное влияние на экологическую обстановку», – подчеркнул руководитель ведомства. Существенный позитивный эффект, который уже отмечают жители Тольятти, дало открытие развязки на участке 974 км трассы М5 в районе микрорайона Шлюзовой.

Сегодня в регионе грамотно ведется строительство и реконструкция дорожной сети: строятся новые и ремонтируются существующие дороги, внедряются новейшие технологии управления движением. Улично-дорожная сеть формируется таким образом, чтобы минимизировать заторы даже в часы пик. А это, в свою очередь, снижает воздействие на экологию, передает пресс-служба облправительства.

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