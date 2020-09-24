Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма

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В четверг, 24 сентября, в Самарском музее Модерна состоялось расширенное совместное заседание Общественной палаты региона и двух комиссий Общественной палаты России – по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Участие в обсуждении вопросов модернизации школ искусств, качества творческого образования, поддержки организаций, работающих в этой сфере, принял Губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, а также ректоры вузов, представители ведущих творческих союзов страны и губернии.

Свое приветствие участникам заседания направила Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Подобные мероприятия давно зарекомендовали себя как место для всестороннего диалога. Очень важно, что вопросы развития культуры, сохранения духовного наследия, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений обсуждаются с привлечением институтов гражданского общества, экспертов и активных неравнодушных граждан. Уверена, что профессионализм и неравнодушие участников обсуждения, богатый опыт в реализации социально значимых проектов помогут выработать наиболее эффективные подходы к решению поставленных задач».

В начале встречи Глава региона отметил, что рабочей группой Госсовета был разработан целый ряд предложений, в том числе по ремонту ДК и школ искусств, укреплению их материально-технической базы, повышению условий труда педагогов, сохранению объектов культуры. Большинство из них нашли поддержку на самом высоком уровне и оформлены в виде поручений Президентом страны Владимиром Путиным.

Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года. В частности, необходимо увеличить показатель посещаемости учреждений культуры. При этом необходимо учитывать и возможности интернет-ресурсов. «Этот год заставил нас надеть маски и сократил возможности по приему зрителей в концертные, театральные залы, внес свои коррективы. Но в период пандемии мы с вами увидели, какое дополнительное развитие получил интернет», – отметил руководитель региона.

Глава области также высказал еще одну идею о том, как использовать виртуальные концертные залы, которые создаются практически во всех субъектах страны. «Это здорово, что люди могут прийти и увидеть замечательный концерт, классической музыки, например. Но желающих просматривать эти концерты в записи в специально оборудованном зале, думаю, будет не так много. Ведь у многих людей есть достаточно качественная аппаратура дома. На мой взгляд, было бы гораздо интереснее если бы эти концертные залы имели уникальный доступ к контенту «здесь и сейчас», – предложил Дмитрий Азаров. Тогда они станут более востребованными, особенно у молодежи.

Примером, где происходит встреча поколений, по мнению Губернатора, могут служить модельные библиотеки, которые сегодня становятся центрами коллаборации. В Самарской области в рамках нацпроекта «Культура» создано 12 таких учреждений. «Это уже не только чтение книг, но и возможности для творчества, образования, общения», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также предложил привлекать к реализации нацпроекта бизнес – в рамках государственно-частного партнерства. Он привел в пример Дворец культуры «Металлург», который был отремонтирован за счет частных инвестиций. Благодаря муниципальному контракту здание не простаивает, в нем организованы различные творческие кружки для детей.

На качество образования в школах искусств обратила внимание председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова. По ее мнению, система персонифицированного финансирования дополнительного образования негативно влияет на качество знаний. «Нам очень важно дать возможность и дальше раскрывать, выращивать в детских школах искусств таланты. Поэтому такая система не может применяться к дополнительному образованию», – уверена Ирина Великанова.

Идею внедрения ГЧП в реализацию нацпроекта «Культура» поддержал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты страны по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский. При этом, по его мнению, нет необходимости строить театры во всех малых городах. Творческому сообществу «необходимо внедрять новые формы, на стыке искусства, образования и досуга».

Отдельное внимание участники заседания уделили развитию этнотуризма и вопросам сохранения культурного наследия народов России. По мнению первого заместителя председателя профильной комиссии Общественной палаты страны Маргариты Лянге, для достижения необходимого результата нужно объединять усилия, и здесь важна роль общества. «Не может регион быть привлекательным, если в этом не уверен буквально каждый житель. Но для этого нужно, чтобы о привлекательности, о традициях, о народах говорили постоянно. Только тогда возникнет этнокультурная среда, в которую всегда хочется возвращаться», – отметила она. В областной столице одним из таких центров притяжения может стать Парк дружбы народов в микрорайоне Волгарь.

Дмитрий Азаров поблагодарил участников обсуждения и предложил присоединиться к обсуждению этих вопросов уже в рамках заседания рабочей группы Госсовета по направлению «Культура», передает пресс-служба облправительства.