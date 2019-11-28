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Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Ефима Яковлевича Когана

28 ноября 2019 20:47
331
Жизнь Ефима Яковлевича Когана — яркий пример для нашей молодежи, образец преданного служения Отечеству.
От имени регионального Правительства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Ефима Яковлевича Когана, доктора физико-математических наук, профессора.

Ефим Яковлевич внес значимый вклад в развитие системы образования не только в нашем регионе, но и стране в целом. Он был не только блестящим ученым, но и авторитетным руководителем, мудрым наставником, Профессионалом с большой буквы. Автор свыше 100 научных работ, Ефим Яковлевич награжден знаком «Отличник народного просвещения», признан победителем в номинации «Человек года в образовании России», удостоен ордена Дружбы и ордена Французской Республики «Академическая пальма». В последние годы Ефим Яковлевич системно занимался вопросами профессионального развития служащих, работая в самарском филиале РАНХиГС.

Нам всем будет не хватать этого выдающегося, талантливого во всех отношениях, безраздельно преданного своему высокому призванию человека, так много сделавшего для Самарского края, для всей России.

Жизнь Ефима Яковлевича Когана — яркий пример для нашей молодежи, образец преданного служения Отечеству. Вместе с его родными и близкими мы скорбим о постигшей нас утрате.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров 
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