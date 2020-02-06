Губернатор Самарской области принял участие в заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

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Участие в заседании приняли члены российского Правительства, ректоры крупнейших университетов страны, ученые, главы регионов. Напомним, на протяжении двух последних дней шла напряженная подготовительная работа к заседанию представителями власти и научного сообщества. Поделиться лучшими региональными практиками и накопленным передовым опытом с коллегами со всей страны был приглашен губернатор Самарской области. «Для меня было важно участвовать в мероприятиях по подготовке расширенного заседания Президиума Госсовета совместно с Советом по науке, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Бурные дискуссии, обсуждения, споры, поиск совместных решений прошли продуктивно. Глубокое погружение глав регионов в обозначенную тематику, а также ректорского корпуса и наших ведущих ученых в проблемы регионов, – дало синергию. Это позволило выработать целый ряд предложений, которые были поддержаны Президентом».Открывая заседание, Владимир Путин обратил внимание на необходимость укрепления системы профессионального образования, высшей школы в российских регионах – с учетом требований экономики и общества. По мнению Президента, сверхконцентрация вузов в Москве и Санкт-Петербурге является серьезным вызовом для сбалансированного пространственного развития страны. Столичные университеты привлекают студентов передовыми образовательными программами, современными лабораториями, новой инфраструктурой, чем университеты в субъектах федерации зачастую похвастаться не могут. В итоге регионы теряют лучшие кадры, поскольку большая часть молодежи после окончания вузов, не стремится возвращаться на малую Родину.Закрепить студентов в регионах отчасти позволит целевой набор и увеличение числа бюджетных мест в региональных вузах. «Уже с 2021 года – причем ежегодно – мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, – подчеркнул Владимир Путин, – и прежде всего именно в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах».Самарская область на протяжении десятилетий является одним из крупнейших в стране научных центров. Ядро составляют 12 государственных вузов, а всего в губернии действует 25 учреждений высшего образования. В регионе разработан прогноз кадровых потребностей рынка труда на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей. На основе этого формируются контрольные цифры приема за счет областной казны. Только в текущем учебном году в вузах было открыто почти 11 тысяч бюджетных мест.Дмитрий Азаров отметил, что необходимо установить перечень приоритетных профессий – с учетом потребностей каждого региона. «Важно, чтобы он регулярно обновлялся, актуализировался, – отметил глава области. – Мы предложили создать в ряде регионов пилотный проект – цифровую платформу потребности на рынке труда. Постараюсь, чтобы Самарская область попала в перечень таких регионов, тем более, что наш проект «Кадросфера», который мы делаем с победителями и финалистами конкурса «Лидерами России», во многом ему соответствует».«Кадросфера» – это ресурс, аккумулирующий всю информацию о государственной и муниципальной службе, о социально значимых проектах, о возможностях профессионального и личностного роста для каждого жителя региона. Несмотря на то, что работа над платформой еще продолжается, уже с 50 крупнейшими промышленными предприятиями Самарской области подписаны соглашения о сотрудничестве, вносятся рекомендации по развитию кадровой платформы.Еще одна проблема, с которой предстоит справиться в ближайшие годы – нехватка профессиональных специалистов на местах. А потребность в них год от года только увеличивается и связано это, прежде всего, с ростом экономики. Глава государства поручил Правительству РФ реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования – с учетом приоритетных национальных проектов. На эти цели в ближайшие 4 года из федеральной казны планируется направить порядка 70 миллиардов рублей.Владимир Путин поставил ряд задач, которые необходимо решить в короткие сроки. Прежде всего, это касается вузов-пустышек, которые необходимо закрывать. При этом следует консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении. Речь идет не просто о механическом слиянии. «Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах, а для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных», – подчеркнул глава государства.Объединить фундаментальную и прикладную науку могут научно-образовательные центры мирового уровня. В прошлом году в стране было создано 5 таких организаций, еще столько же – появится и в 2020. Сегодня 43 субъекта Федерации претендуют на участие в соответствующей программе. По мнению участников заседания Госсовета, эта активность наглядно демонстрирует заинтересованность регионов страны в развитии научного потенциала. Одна из сильнейших заявок — у Самарской области. В губернии уже создан и работает НОЦ, в который вошли ведущие вузы и предприятия региона, а индустриальными партнерами стали Госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос».«Мы обсудили с коллегами из федерального Правительства те этапы, которые Самарская область уже прошла, создав свой региональный НОЦ, и что еще необходимо подготовить уже для участия в конкурсе, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – В этом году будет конкурсная процедура. Очень рассчитываю, что это будет действительно состязательный процесс. Наш научно-образовательный центр уже успешно работает. Я уверен, что его статус мы повысим до мирового. Мы смело можем на это претендовать».Сильная региональная высшая школа, по мнению Президента России, – это педагогические, медицинские, инженерные кадры, прорывные решения и разработки, инновационные компании и стартапы, команды, реализующие общественные, культурные инициативы, а передовая инфраструктура вузов – это настоящий локомотив развития городской среды. «Предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки, во всяком случае начать эту работу, с учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильем для студентов, аспирантов и преподавателей», – обратился Президент к участникам заседания. Кроме того, на обновление материально-технической базы и капремонт вузов в федеральном бюджете предусмотрено 22 миллиарда рублей.По словам губернатора Самарской области, к вопросу создания крупных студенческих кампусов необходимо подойти основательно. В регионе уже есть соответствующие наработки и предложения, которые требуют дополнительного обсуждения со студенческим и научным сообществом. «Такие проработки есть и в Самарской области. Мы постараемся, чтобы наши идеи были представлены на федеральном уровне. Надеюсь, они найдут поддержку. Подчеркну, это только начало работы, прежде всего, мы должны сами определиться как по наполнению и содержанию, так и по месту размещения кампуса», – отметил Дмитрий Азаров.В текущем году по самым востребованным специальностям и, прежде всего, в медицинской ординатуре, планируется ввести 100-процентное целевое обучение. Такая система подготовки кадров должна коснуться и других, самых востребованных специальностей. «Нам нужно обязательно добиться связки между наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством», – подчеркнул Президент России.Глава государства напомнил, что он уже давал поручение по итогам Послания Федеральному собранию о возможности предусмотреть для студентов вариант уже после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям. Это позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор востребованных компетенций.«Нужно разрешить вузам с учетом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе в рамках так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию, например, навыки предпринимательской деятельности», – обратил внимание Президент.Особое внимание было уделено вопросам прямого финансирования вузов из региональных бюджетов. Сейчас такой возможности нет. «Эти полномочия необходимы регионам, – обозначил глава Самарской области важность принятия изменений в действующее законодательство. – Безусловно, мы находим варианты поддержки высшей школы, несмотря на то, что в законодательстве прямой возможности нет. Механизмы поддержки вузов реализуем, в том числе, через общественные организации – например, Союз ректоров. Но если в законодательстве этот вопрос будет урегулирован, это безусловно нам облегчит процесс поддержки вузов». Соответствующее поручение уже во время задания Госсовета и Совета по науке и образованию дал Президент кабинету министров.Без внимания не остался вопрос софинансирования научных проектов университетов – здесь необходимо сократить дублирующие бюрократические процедуры. Вузы, в том числе и Самарской области, активно заявляются в различные конкурсы ведущих исследовательских центров. Но для того, чтобы поддержать проекты средствами регионального бюджета, необходимо вновь пройти сложные конкурсные процедуры. Даже несмотря на то, что такой этап уже пройден на федеральном уровне. «Президент на это обратил внимание и сказал, что совершенно ни к чему проводить двойные конкурсные процедуры. Так у регионов будет больше возможностей непосредственно влиять на образовательные программы, на подготовку кадров. А это ключевой вопрос для каждой отрасли», – уверен Дмитрий Азаров.Кроме того, важно, чтобы и бизнес активнее участвовал в жизни университетов, вкладывал свои инвестиции в развитие науки и современных технологий. «В вузы должны прийти специалисты-практики, работающие в реальной экономике, и, конечно, молодые, увлеченные исследователи и преподаватели. Причем, именно в те регионы, где действительно необходимы и знания, и компетенции», – отметил Владимир Путин.Такая практика в Самарском регионе работает уже несколько лет, причем не только в системе высшего, но и среднего профобразования. В регионе работает более 70 учреждений СПО, у каждого из них есть наблюдательный совет. В прошлом году в состав каждого совета вошли представители предприятий губернии. «Это было мое настойчивое предложение к Союзу работодателей. И я благодарен, тем предприятиям, которые откликнулись и вошли в наблюдательные советы учреждений, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Мы вместе вырабатываем и при необходимости корректируем учебные программы, определяем перечень оборудования, которое необходимо приобрести для образовательных целей, чтобы наши студенты проходили обучение на самом современном оборудовании. Такую совместную работу с потенциальными работодателями нужно проводить. Наш опыт, который был представлен на семинаре-совещании по подготовке Госсовета, уже заинтересовал коллег, мы готовы делиться своими наработками».Предприятия области принимают самое активное участие в модернизации материально-технической базы колледжей и техникумов, выделяя средства на закупку оборудования. По инициативе Дмитрия Азарова прошлый год в Самарской области с точки зрения бюджетных приоритетов в образовании был объявлен Годом среднего профессионального образования. Такое решение позволило увеличить объемы финансирования СПО более чем в 4 раза. «На этом не остановимся. Эту планку мы должны как минимум поддерживать, и вопросы СПО крайне важны», – подчеркнул губернатор.Дмитрий Азаров также отметил важность наставничества в системе СПО. Чтобы победители конкурсов, в том числе «World Skills», который проводится на платформе «Россия – страна возможностей», сами становились преподавателями и наставниками. «Например, чемпион Европы, самарский парень, сегодня работает педагогом в одном из колледжей города Самары, считаю это очень важным. Лучшие должны учить лучших, чемпионы должны готовить смену», – уверен Глава Самарского региона.«У нас много талантливых, целеустремленных молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России. Потому считаю правильным увеличить размеры поддержки за достижения научных, творческих результатов», – сказал Владимир Путин.Помимо федеральных мер поддержки, есть и региональные. Дмитрий Азаров напомнил, что по приоритетным для области специальностям молодым специалистам из бюджета выплачивается своеобразная стипендия к зарплате. «Не секрет, когда человек только получив образование приходит работать на предприятие, он, как правило, еще не является высококлассным. Именно в этот момент его зарплата невысока, – отметил губернатор. – Так вот мы из регионального бюджета таким специалистам по приоритетным наукоемким специальностям осуществляем ежемесячную выплату. Это касается наших ведущих кластеров – автомобильного, аэрокосмического, нефтехимического, а также целого ряда других отраслей. Это тоже создает условия, чтобы специалисты оставались на территории региона».Кроме того, в Самарской области, например, чтобы закрепить в регионе IT-специалистов, молодежи выделяются средства на частичное погашение ипотечного кредита. Предоставляется жилье для медиков и учителей.Дмитрий Азаров подчеркнул: «Молодым людям в первую очень нужно стремиться к знаниям и добиваться результатов, а государство сегодня создает возможности для самореализации, для успеха для каждого гражданина нашей великой страны», передает пресс-служба облправительства.