Губернатор Самарской области принял участие в Совете ПФО, посвященном развитию туризма

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В пятницу,, губернатор Самарской областипринял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое провел в Казани Полномочный представитель Президента РФ. Основная тема повестки – развитие туристического потенциала Поволжья. К обсуждению вопроса были приглашены не только представители власти, но и руководители крупнейших туроператоров и общественных организаций.Сегодня туризм в регионах Приволжского федерального округа развивается динамичными темпами. В 2018 году турпоток превысил 14 млн человек, это более чем на 31% выше показателя 2015 года. При этом доля иностранных туристов составила 5,4%, это порядка 766 тыс. человек. В прошлом году объем налоговых поступлений от туристического сектора в бюджеты всех уровней в целом по округу составил более 594 млн рублей, что на 40 млн рублей больше, чем в 2017 году.«Туристическая отрасль стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий», – убежден Полпред. При этом потенциал регионов округа в этой отрасли, по мнению Игоря Комарова, раскрыт не до конца – есть к чему стремиться. «Эффективно реализовать туристический потенциал можно только за счет системного и комплексного подхода – это высокое качество сервиса, удобная логистика, развитая инфраструктура, широкий выбор гостиниц, доступность объектов культурно-исторического наследия», – подчеркнул Полпред.Говоря о Самарской области, Дмитрий Азаров отметил, что на протяжении многих лет туристический кластер не развивался в силу понятных обстоятельств – столица региона была закрытым городом. «Нужно иметь в виду, что инерция очень велика, поскольку на протяжении десятилетий делалось все, чтобы на карте мира такого города не было. Ведь Куйбышев – это, в первую очередь, военно-промышленный комплекс, новейшие космические технологии, и Родина держала их в секрете. Но сегодня Самара открывает себя миру», – сказал Губернатор.Серьезным толчком к увеличению туристической привлекательности региона стал Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Во время проведения первенства Самарскую область посетили более 500 тысяч иностранных туристов. А всего за год регион посетил почти миллион человек! «Чемпионат дал колоссальный импульс развитию туризма в Самаре и области. Мы должны поставить эту работу на профессиональные рельсы», – подчеркнул Глава региона.Основным драйвером развития отрасли и ее конкурентным преимуществом, уверены участники заседания, может стать крупнейшая водная артерия страны – река Волга.Для Самарского региона речной круизный туризм – это своего рода визитная карточка. На протяжении нескольких лет областная столица занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу круизных судов и обеспечивает более 40% турпотока из регионов ПФО.Наличие единого судоходства дает возможность для обновления туристического маршрута «Великий волжский путь». Проект был разработан в Приволжском федеральном округе 3 года назад совместно с региональными туроператорами. «Великий Волжский путь» связывает в единой туристической доступности 5 городов-миллионников, 7 международных аэропортов, 5 курортов федерального значения и 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день субъектами Приволжского федерального округа разработано более 20 маршрутов, которые сформированы так, чтобы регионы были соседними, и требовалось минимальное время на перемещение. За время существования проект охватил порядка 2000 туристов.В то же время, очевидно, что потенциал «Великого Волжского пути» сегодня используется не в полной мере. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, для того, чтобы раскрыть все возможности проекта, необходимо акцентировать внимание на развитии речного туризма, создать на его основе пакет взаимосвязанных турпродуктов, объединенных общим брендом.Основой для создания такого продукта может стать единая глубоководная система водных путей европейской части России – 90% круизных маршрутов страны проходит именно по ней. Причем эти артерии связывают густонаселенные регионы страны с портами пяти морей – Каспийского, Азовского, Черного, Балтийского и Белого. В перспективе проект «Великий Волжский путь» способен объединить в единое туристическое пространство 25 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и еще 5 городов-миллионников. При этом, уверен Дмитрий Азаров, основные речные порты «Великого Волжского пути» должны становиться своего рода «туристскими хабами».«Безусловно, от взаимодействия регионов Поволжья каждый субъект только выигрывает, поскольку туристу зачастую интересно приезжать не в один регион, тем более, если он летит издалека, а посетить сразу несколько регионов и ознакомиться с разнообразной культурой Поволжья. Традиции, культура Татарстана значительно отличается от традиций и культуры Чувашии, Самарской области, Ульяновской области. И все это интересно туристам. Интересно посмотреть историю, современность, природные ландшафты. И мы просто обязаны использовать для объединения наших усилий главную улицу России. Стержневой проект «Великий Волжский путь» имеет колоссальный потенциал реализации», – отметил Дмитрий Азаров.Предложения главы региона поддержали участники совещания. А руководитесь федерального агентства по туризмуотметила, что проект будет включен в план реализации стратегии развития туризма РФ. «Этот проект будет способствовать продвижению перспективных направлений круизного туризма», – подчеркнул по итогам доклада Игорь Комаров.Кроме того, в ходе совещания глава Самарского региона вышел с рядом предложений по созданию новых тематических водных путей – по аналогии с проектами в области железнодорожного туризма, которые успешно реализуются в губернии и признаны Агентством стратегических инициатив одними из лучших в стране, – «Вагон знаний», «Краеведческий экспресс». Эти проекты ориентированы на школьников, участниками путешествий уже стали более 15 тысяч учеников и педагогов не только Самарской области, но и пяти других соседних регионов.С 2019 году в Самарской области реализуются еще два новых проекта: «В театр лучше поездом» – это железнодорожные туры выходного дня в соседние регионы с насыщенной культурной программой по принципу «все включено», – и «Поезд на пленэр» – поездки выходного дня для художников-любителей и профессионалов в самые живописные места нашего края. «Наши проекты сегодня отмечаются на федеральном уровне и масштабируются в других регионах», – отметил Дмитрий Азаров. Аналогичные маршруты Дмитрий Азаров предложил составить и для круизных туров.Серьезный вопрос – инфраструктурные ограничения. Именно они, по мнению губернатора, являются основным сдерживающим фактором развития отрасли. Глава региона обратил внимание на необходимость модернизации устаревшего портового хозяйства, проведение углубительных работ, строительство и реконструкцию причальных стенок, а также обновление пассажирского транспорта, износ которого сегодня весьма велик. В решении этого вопроса существенную помощь могут оказать меры господдержки. Предложения по развитию судоходства и речных перевозок Дмитрий Азаров высказывал на совещании под руководством Председателя Правительства страны, которое проходило в Астрахани, все они нашли поддержку.«Дополнительные меры поддержки для судостроителей, туроператоров, судоходных компаний здесь крайне важны. Мы со своей готовы также предусматривать необходимое софинансирование, но по целому ряду объектов это полностью полномочия федеральных органов власти», – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Оздоровление Волги – это не только экология, но и экономика реки. Если будут двигаться грузы, пассажиры, то необходимость углубительных работ будет очевидна, а это способствует оздоровлению экологической ситуации на реке. Очень важно, чтобы комплекс предложений, которые сегодня консолидировано выработали все губернаторы ПФО, в дальнейшем нашел поддержку на федеральном уровне», передает пресс-служба облправительства.