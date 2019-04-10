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Губернатор Самарской области представил опыт развития кадрового потенциала региона на международной научной конференции

10 апреля 2019 17:29
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По итогам встречи губернатор Самарской области пригласил участников конференции к совместной работе по развитию кадрового потенциала.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в эти дни в Москве проводит ХХ Апрельскую международную научную конференцию по проблемам развития экономики и общества. Это крупнейшая международная площадка, которая традиционно объединяет ведущих экспертов со всего мира, представителей органов государственной власти, общественности и молодежи, в том числе, российского студенчества.

Свое приветствие участникам форума направил Президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, апрельская конференция «позволяет всесторонне обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с развитием российских регионов и отечественной экономики, совершенствованием государственного управления и городского хозяйства, а также выработать новые подходы к решению существующих проблем».

В рамках конференции запланировано проведение ряда круглых столов, дискуссионных площадок, лекций и мастер-классов. В среду, 10 апреля, состоялось пленарное заседание «Новая система социальных лифтов в России» под председательством Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, участие в котором по приглашению организаторов принял Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона представил опыт и уникальные наработки Самарской области по развитию кадрового потенциала.

Открывая заседание, Сергей Кириенко отметил, что развитие всего государства зависит от качества принимаемых решений в различных сферах жизни. Поэтому важно создать условия для поддержки и развития системы социальных лифтов. «Наш Президент неоднократно говорил, что главное богатство страны – это люди. Так было всегда. Сейчас, когда в мире происходит очередная технологическая революция, драйвером которого является человеческий интеллект, это особо актуально», – отметил Первый заместитель руководителя Администрации Президента. По его мнению, просто выявить талант в раннем возрасте – недостаточно, здесь нужна система, которая сейчас выстраивается.

Речь идет, прежде всего, о проекте «Россия – страна возможностей», который уже сейчас объединяет более 1,5 миллиона жителей страны – разных возрастов и предпочтений. «Все проекты, заданные Президентом в рамках «Россия – страна возможностей» уже сами по себе являются реально работающим социальным лифтом», – отметил Сергей Кириенко. Одним из них является конкурс «Лидеры России», победители которого занимают высокие должности в органах федеральной или региональной власти. При этом практически в каждом субъекте страны создается своя система работы с кадровым резервом. Опыт Самарской области в этом направлении представил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что на конкурс «Лидеры России» в этом году от Самарской области было подано заявок в 2 раза больше, чем в прошлом. Благодаря активности наших земляков регион по количеству участников стал первым в Приволжском Федеральном округе и занял лидирующие позиции в стране. По итогам этого конкурсного отбора шесть человек стали финалистами и один – победителем.

Именно участники всероссийского конкурса при поддержке Губернатора и Правительства области сегодня работают над проектом «Кадросфера». Продукт разработан полуфиналистами, участниками и победителями конкурса «Лидеры России» прошлого и текущего года. «Цель проекта – объединение действующих кадровых резервов Самарской области – не только резервов муниципальных и государственных должностей, но и всего кадрового резерва Самарской области. Это прямая оперативная коммуникация, единая база вакансий, обеспечение взаимодействия активных граждан с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Крупнейшие предприятия региона уже дали свое согласие обучать людей в этом проекте, и мы сегодня эту базу наполняем как претендентами, так и вакансиями, – отметил Дмитрий Азаров. – Да, мы замахнулись на большую задачу. Поскольку нам лидеры и капитаны нужны не только в государственном и муниципальном управлении, но и в экономике».

Методология «Кадросферы» объединяет самые современные методики оценки компетенций, наставничество, возможность горизонтальных коммуникаций между участниками, совместного ведения ими общественных и коммерческих проектов. Пройти регистрацию может любой желающий. Кроме того, разработанная система позволит отслеживать динамику профессионального и личностного роста людей. «Мы будем задавать траекторию развития, будем работать с каждым из тех, кто войдет в эту систему, и совершенно точно, я уверен, что мы создадим стыковку спроса и предложения на рынке труда. Наша региональная система ставит для себя и такую задачу», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал об успешно работающих в губернии программах работы с одаренной молодежью от 14 до 30 лет в сфере науки, техники, технологии – «Взлет», «Полет» и «Орбита». Они взаимосвязаны и дополняют друг друга по принципу: «школа-вуз-экономика». Сегодня в работе над проектами задействовано более 5 тысяч школьников, 700 студентов, молодых ученых, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей, преподавателей вузов и 20 ведущих предприятий региона. «За каждым участником программы закрепляется наставник, учитель, преподаватель вуза, который все последующие годы до поступления молодого человека в университет с ним работает. Мы выделяем средства из регионального бюджета на оплату этой работы», – обратил внимание участников пленарного заседания Дмитрий Азаров.

Отдельно коснулись темы наставничества. Напомним, Президент России в прошлом году учредил соответствующую государственную награду. Первым знаком отличия «За наставничество» был награжден ректор Самарского государственного медицинского университета и председатель губернской думы Геннадий Котельников. Сейчас в регионе разрабатывается «институт наставничества» – не только по схеме «наставник для ученика», но и «наставник для наставника», предполагающий работу с опытными профессионалами, которые уже сами выступают учителями для молодежи.

«Мы отдельно поощряем педагогов, которые готовят учеников, достигающих высоких результатов на олимпиадах. У нас за каждого такого победителя на региональном уровне, а тем более – на федеральном, назначена специальная доплата. У нас в области, например, работает учитель, который получает дополнительно ежемесячно в течение года 70 тысяч рублей, потому что воспитал нескольких таких успешных ребят», – рассказал губернатор. По мнению Дмитрия Азарова, это дает дополнительный стимул педагогам работать с каждым ребенком, выявляя таланты в той или иной сфере. Подобная схема поощрения педагогов уже в этом году заработает и в системе СПО региона. Тем более, что 2019 год в Самарской области решением губернатора определен как год среднего профессионального образования.

«У нас много было разговоров о том, что не хватает рабочих специальностей, что все для этого делается, но почему-то ничего не получается. Я проинвентаризировал, а что, собственно, «все» делается? Оказалось, что ничего. И в этом году мы увеличили средства, направляемые на материально-техническую базу СПО, на ремонты в 5 раз. Мы должны создать в учреждениях достойную материально-техническую базу, должны сделать так, чтобы молодому человеку захотелось прийти в это учебное заведение, и мы над этим работаем», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также рассказал о том, что сегодня в Самарской области на базе ведущих колледжей создаются центры опережающей профессиональной подготовки, где можно подготовиться к экзаменам по стандартам World Skills. «За 2018 год Самарская область в рейтинге World Skills Russia поднялась с 14 на 12 место, в регионе готовят вполне конкурентоспособных профессионалов. Более того, сразу 2 человека в прошлом году стали победителями Чемпионата Европы по профмастерству, и хочу сказать, что у них лучшие баллы. Один из них стал лучшим представителем России по количеству баллов на чемпионате», – отметил Губернатор.

Для участников и победителей конкурсов профмастерства в регионе разрабатывается система дополнительной мотивации. «Мы разрабатываем практику премирования победителей и призеров чемпионатов по профмастерству в системе среднего профессионального образования, – рассказал Дмитрий Азаров. – Сделаем и запустим ее уже в этом году».

По итогам встречи губернатор Самарской области пригласил участников конференции к совместной работе по развитию кадрового потенциала,.  передает пресс-служба облправительства.
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