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Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов

10 августа 2020 14:49
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А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Главой Жигулевска Сергеем Федотовым, прокурором области Сергеем Бережицким, представителями силовых ведомств региона. Стороны обсудили ход реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, а также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.

Жигулевск – один из самых живописных городов Самарской области. Покрытые лесом горы, чистые пляжи и знаменитые репинские места сделали его излюбленным местом отдыха для всех жителей губернии. Однако это лишь малая часть того потенциала, которым обладает муниципалитет. Реализуя национальные проекты, привлекая средства инвесторов, город может стать туристическим центром федерального уровня.

«Жигулевск – это город, на который рассчитывает регион, как на центр экологического туризма, на точку притяжения людей из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа, – отметил Дмитрий Азаров. – Жигулевск имеет все основания динамично развиваться как в сфере наукоемких технологий, так и становясь центром туризма Самарской области и страны».

Обновлять городскую инфраструктуру помогают национальные проекты. Так уже в этом году в рамках нацпроекта «Демография» в микрорайоне В-1 начнется проектирование и строительство детского сада на 240 мест. Проект рассчитан на два года. В рамках первого этапа проведения работ запланировано возведение корпуса здания учреждения. «Проект получил положительную экспертизу и до середины сентября, как мы планируем, будет подписан контракт с подрядчиком, сейчас идут торги», – пояснил Сергей Федотов.

Кроме того, в этом году в рамках национального проекта «Культура» планируется завершить оснащение новыми музыкальными инструментами детскую искусств №1. «Реализация проекта идет полным ходом. На сегодняшний день выполнение составляет 32%, но это связано, в первую очередь, с тем, что те музыкальные инструменты, которые закупаются нашими музыкальными школами, сейчас в процессе изготовления», – сообщил Глава Жигулевска.

Губернатор Дмитрий Азаров призвал местные власти внимательно отнестись к процессу закупки. «Условия нацпроекта предполагают приобретение инструментов отечественных производителей. Учитывая, что многие регионы сегодня участвуют в данной программе, заводам может понадобиться дополнительное время. Чтобы не допустить срыва сроков, отправляйте сотрудников на предприятия и отслеживайте выполнение заказа», – поручил Глава региона.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Жигулевске продолжаются работы по благоустройству. В этом году планируется привести в порядок девять общественных пространств и три дворовые территории. «Выполнены все подготовительные работы, и до 1 сентября проекты будут реализованы в полном объеме», – отметил Сергей Федотов.

Глава региона поинтересовался, как обстоят дела с работой светомузыкального фонтана на площади перед городским ДК. Его строительство завершилось в конце 2019-го, а открыт он был в июле нынешнего года. Однако по словам жителей, работы на объекте были проведены некачественно. «Было много обращений от людей по поводу некачественной работы по фонтану, – отметил Губернатор. – Какова ситуация?»

Сергей Фетодотов пояснил, что сейчас устраняются все ранее допущенные дефекты при строительстве объекта. «Все подрядчики уведомлены, ведется претензионная работа. Выявляемые нами дефекты в процессе эксплуатации фонтана сразу же отрабатываются, – рассказал Глава Жигулевска. – Подрядчики три раза переложили плитку из-за проседания грунта. На сегодняшний день все выровнено и плитка уложена правильно. Сам фонтан сейчас работает без сбоев».

«Хорошо, что добились исправления дефектов и сейчас жалоб от людей нет. Но следите и дальше», – поручил Дмитрий Азаров. Согласно контракту, в рамках гарантийных обязательств подрядчики на протяжении трех лет будут следить за фонтаном и прилегающей территорией. В случае возникновения новых дефектов компании будут их исправлять.

Фонтан имеет два режима работы: дневной и ночной. Самое яркое шоу начинается в темное время суток. Объект оснащен системой музыкального сопровождения, которая синхронизируется с движениями струй. Красоту фонтана подчеркивают 40 разноцветных прожекторов. Все это контролирует компьютер, установленный в ДК. «Открытие фонтана – достаточно важное событие для горожан, потому что его никогда в городе не было», – подчеркнул Сергей Федотов.

Предмет гордости горожан – парк им. 40-летия ВЛКСМ. В прошлом году он стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Концепция общественного пространства разрабатывалась с участием горожан. По их просьбам в парке приведут в порядок берега озера, обустроят пешеходные дорожки, разместят летнее кафе и информационный центр. Работы по реконструкции парка должны завершиться до 1 октября текущего года.

«Все жители города душой болеют за этот проект. Практически ежедневно на площадке присутствуют члены общественного совета, наши действующие депутаты», – отметил Сергей Федотов.

«Так и должно быть, потому что проект, который вы реализуете, был выбран людьми. Строительство любого социального объекта должно исходить из чаяний граждан, поэтому на каждой площадке организуйте общественный контроль. Вы такую возможность должны дать», – сказал Дмитрий Азаров.

Особое внимание стороны уделили реализации туристического потенциала Жигулевска. Здесь ключевая роль отводится селу Ширяево. «До 1 октября Самарский государственный экономический университет должен разработать концепцию благоустройства села. После этого мы планируем принять участие во всероссийском конкурсе проектов благоустройства и развития туризма», – отметил Сергей Федотов.

Напомним, в рамках создания туристического кластера на прилегающих к селу территориях планируется построить несколько гостиниц и визитный центр. В самом Ширяево организуют пешеходные зоны, построят мост через реку Ерик. «Мы решили принципиально уйти от стекла и бетона, чтобы сохранить первозданный вид села», – рассказал Сергей Федотов. В настоящий момент муниципалитет подготовил пакет документов на разграничение земель национального парка и земель, находящихся в собственности города. Это позволит в ближайшее время начать работы по благоустройству.

«По Ширяево получается многоступенчатый и сложно упакованный проект. Часть задач можно реализовать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», другую часть в рамках развития туристического кластера, а где-то мы подключим муниципальные средства, – отметил Дмитрий Азаров. – Очень важно разложить по полочкам весь концепт, понять, что и за счет каких источников мы можем сделать. Нужно создать костяк туристического кластера и поэтапно заниматься его расширением». Сергей Федотов заверил, что часть работ по благоустройству будут проведены уже в этом году. Так, со следующей недели город начнет закладку коммуникаций под новые объекты.

Еще одна важная задача города – обеспечить наличие чистой питьевой воды. «В рамках национального проекта «Экология» мы строим две очереди очистных сооружений – в Жигулевске, где готовность работ составляет 58%, и в селе Богатырь, где объект планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре», – рассказал Сергей Федотов.

«В Жигулевске в полной мере реализуются все национальные проекта и все это зона вашей ответственности», – обратился Губернатор к Главе города в завершении встречи, передает пресс-служба облправительства.

 
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