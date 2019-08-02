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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Самарской области и директор компании «Данон Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

2 августа 2019 14:40
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Весомые предпосылки для реализации крупного инвестпроекта на территории региона создал и многолетний успешный опыт взаимодействия Правительства Самарской области и «Данон».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «Данон Россия» Чарли Капетти подписали соглашение о сотрудничестве в рамках крупного инвестиционного проекта на площадке филиала корпорации – молочном комбинате «Самаралакто».

Инвестпроект с объемом вложений более 4 млрд рублей рассчитан до конца 2020 года и является вторым этапом большой модернизации самарского завода, начатой шесть лет назад. Это крупнейшая инвестпрограмма «Данон» в России, цель которой – создание на базе «Самаралакто» мощностей по выпуску инновационной молочной продукции. После усовершенствования завод в областной столице станет самым современным в мире и получит статус инновационного центра международной компании.

Для этого на самарской площадке будет построена станция водоподготовки, реконструированы и расширены складские помещения, здесь установят четыре новые линии по выпуску кисломолочной, творожной и детской продукции, а также модернизируют приемное отделение сырого молока.

После завершения инвестпроекта количество выпускаемых наименований продукции, по словам Чарли Капетти, увеличится почти вдвое – до 110 наименований, закупки молока вырастут в полтора раза, будет создано 36 высокотехнологичных рабочих мест. Также произойдут изменения в географии поставок – помимо насыщения российского рынка, «Данон» планирует увеличить экспорт в Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. «В целом у нас получается очень гибкая производственная система в Самарской области, аналогов которой в России у «Данон» еще не было, – отметил Чарли Копетти. – Самарская площадка позволит нам производить современные молочные продукты. Продуктовый портфель будет очень разнообразным – это как раз то, что российский потребитель хочет видеть на рынке: новинки и инновации».

Генеральный директор АО «Данон Россия» поделился, что решающими аргументами в пользу вложений в самарское производство стали удачное географическое положение региона и высокая квалификация персонала. «Сотрудники доказали руководству, что они имеют целеустремленность и опыт, достаточные для того, чтобы производить качественную продукцию. Я уверен, что местная команда поможет нам построить новое экологичное будущее «Данон», – подчеркнул Чарли Капетти.

Весомые предпосылки для реализации крупного инвестпроекта на территории региона создал и многолетний успешный опыт взаимодействия Правительства Самарской области и «Данон», отметил во время подписания документа Дмитрий Азаров. Губернатор заверил, что региональные министерства будут оказывать корпорации все необходимые меры поддержки. «В ходе реализации масштабных проектов всегда возникают какие-то сложности – это часто связано с инфраструктурным обеспечением, с дополнительной подготовкой кадров. По всем вопросам этот проект будет сопровождаться Правительством региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Наша общая задача состоит в том, чтобы проект успешно реализовался и в самые короткие сроки окупился. Мы понимаем, что здесь тоже наша зона ответственности».

За тем, что бизнес увидел свои перспективы в Самарской области, стоит напряженная работа по совершенствованию инвестиционной деятельности и созданию благоприятных инвестиционных условий. Региональное законодательство сегодня признано одним из наиболее развитых с точки зрения предоставления льгот и преференций инвесторам. Понятные и прозрачные «правила игры» положительно повлияли на позиции региона в различных рейтингах. Так, в этом году губерния поднялась на 24 позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ и вошла в тройку регионов-лидеров с лучшей динамикой роста. «Мы рады, что наши усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона находят отзыв у бизнес-сообщества, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы повышаем свои рейтинговые позиции, и это создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в Самарскую область», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
2 августа 2019  14:40
Весомые предпосылки для реализации крупного инвестпроекта на территории региона создал и многолетний успешный опыт взаимодействия Правительства Самарской области и «Данон».
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