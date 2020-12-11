Губернатор Самарской области и Замминистра обороны РФ осмотрели Дом офицеров Самарского гарнизона

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В четверг, 10 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов осмотрели Дом офицеров Самарского гарнизона и оценили работу его коллективов.

На протяжении последних десятилетий Дом офицеров был вынужден размещать на своих площадях торговые предприятия. Процент арендованных помещений под коммерческие цели доходил до 30%. Ситуация изменилась благодаря личному участию Главы региона, соощает пресс-служба облправительства.

«Так Дом офицеров выживал в очень непростые годы, чтобы обеспечивать функционирование всех систем жизнеобеспечения, творческих коллективов, – отметил Дмитрий Азаров. – Когда я приступил к работе в должности Губернатора, обсудив ситуацию с командующим 2-й гвардейской армией, с руководством Дома офицеров, сказал, что так быть не должно. И мы сообща приняли решения, благодаря которым сегодня наполнили патриотической жизнью эти стены».

Благодаря поручению Губернатора и региональной поддержке теперь у каждого патриотического объединения впервые появились собственные помещения и материально-техническое обеспечение для занятий с активистами, музейных экспозиций. Это позволяет вести работу на совершенно новом уровне.

В Доме офицеров расположились «Волонтеры Победы». В одном из помещений они оборудовали штаб и класс, где регулярно проходят встречи, занятия и мастер-классы. Теперь в Доме офицеров находится региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области. Здесь организован штаб, борцовский зал, а также учебные кабинеты.

Также здесь располагается и Самарское региональное отделение общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Отряд «Крылья» организовал мини-выставку найденных артефактов времен Великой Отечественной войны. Руководитель отделения Евгений Ривкинд отметил, что здесь представлены находки из Ленинградской, Смоленской области, Карелии, Крыма и других регионов страны. Представители самарского отряда побывали и под Нижним Тагилом, где в 1942 потерпел крушение самолет с первым директором Куйбышевского авиационного завода Матвеем Шенкманом. Заместитель Министра обороны поручил представителю Центрального военного округа оказать помощь в доставке найденных фрагментов самолета в Самару.

Региональная общественная организация «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», которая теперь тоже располагается в Доме офицеров, предложила возродить школу юнг в составе центра дополнительного образования «Александрия». Губернатор напомнил, что почти треть всех Соловецких юнг – уроженцы Самарской области. Андрей Картаполов поддержал идею: «Это должна быть школа юнг в составе Юнармии. Мы сможем организовать для них поездки на Северный и Балтийский флот. Воспитанники получат возможность побывать на боевых кораблях, познакомиться с бытом, с жизнью на флоте».

Для центра дополнительного образования «Александрия» тоже предусмотрены помещения – на третьем этаже здания на площади более 400 квадратных метров. Сейчас в них идет ремонт: уже поменяли окна, сняли старые полы. Здесь появятся военно-исторические классы, спортивный зал и ряд других кабинетов. Заместитель Министра поручил обеспечить Дом офицеров проектными решениями подобных помещений, которые были разработаны в Минобороны для кадетских училищ.

Кроме того, в ОДО выделены помещения для регионального Центра поиска людей и самарского отряда «Лиза Алерт». Здесь же любой желающий может пройти соответствующее обучение.

Безусловно, в Доме офицеров базируются и творческие коллективы. Андрей Картаполов и Дмитрий Азаров побывали на репетиции ВИА ветеранов ВДВ «Гвардия», ансамбля песни и пляски «Волжские казаки», ознакомились с выставкой знаков отличия на головные уборы военнослужащих российской императорской армии из коллекции Валерия Грищенко.

«Здесь находятся волонтерские и ветеранские организации, военно-патриотические клубы. Здесь люди, которые хранят традиции и историю нашей страны, воспитывают новых патриотов. Так и должно быть. Для каждого мальчишки или девчонки большая честь прийти в Дом офицеров на занятия, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Да, у нас есть различные клубы по всей территории Самарской области. Но прийти в Дом офицеров – это огромная честь, и ребята вырастают настоящими патриотами, готовыми встать на защиту Родины, если это понадобится».

«Коллектив Дома офицеров – это абсолютно неравнодушные люди, энтузиасты своего дела с большой буквы, которые живут ради этого, понимают насколько важно и нужно сохранять историю, воспитывать в духе патриотизма молодежь, особенно сейчас, когда идет активная борьба за умы и сердца людей», – отметил Андрей Картаполов.

В Доме офицеров базируется и детский театр-мюзикл «Страна мечты», в котором занимаются 120 человек, в основном дети военнослужащих. Самой младшей участнице 3 года. Сегодня в репертуаре около 20 спектаклей. В распоряжении ребят не только хореографический класс, но и собственная студия звукозаписи.

Дмитрий Азаров и Андрей Картаполов посетили библиотеку Дома офицеров. Ее директор – Татьяна Меркулова – представила гостям коллекцию редких книг 19 века. Всего их более 700. Фонд существовал еще в императорское время и перешел в Самару из Казанского округа. Андрей Картаполов поинтересовался, оцифровываются старинные книги или нет. Начальник дома офицеров Александр Назаренко ответил, что благодаря содействию Губернатора помощь в оцифровке оказывает Самарская областная библиотека.

«В прошлом году мы провели огромную работу по оцифровке архивов, в том числе, ЗАГСа, если это оборудование сегодня не так загружено, то мы его задействуем», – выразил готовность к более тесному сотрудничеству Глава региона.

Андрей Картаполов рассказал, что есть поручение Министра обороны России создать в военных округах подразделения Русского географического общества. «Я полагаю, что в Центральном военном округе, кроме такого подразделения, надо открывать и филиал РГО в Самаре, которое занималось бы исторической работой. И я знаю, насколько Дмитрий Игоревич заинтересован этим», – отметил генерал-полковник.

Губернатор добавил, что для школьников региона был издан учебник «История Самарского края». Замминистра обратил внимание на важность этой работы и попросил прислать экземпляры таких учебников, а также методические материалы, научную литературу, издаваемую вузами Самары, в библиотеки воинских частей и Дома офицеров. «Самара – это знаковый научный центр. Для военнослужащих это было бы очень полезно», – отметил он.

Также Андрей Картаполов и Дмитрий Азаров посетили бункер Сталина и военно-исторический музей Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа.

По итогам визита заместитель Министра обороны поделился своими впечатлениями. Он отметил, что коллективы Дома офицеров и музея занимаются полезной и важной работой: «Сотрудники вместе активно работают с командованием 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Неоценимую помощь им оказывает Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. При такой поддержке они развиваются, становятся востребованными и интересными обществу, самое главное, – молодежи, подрастающему поколению».

Отдельно замминистра поблагодарил руководителя Самарской области за совместную работу: «Дмитрий Игоревич с нами в одном строю. Он тонко чувствует все наши начинания, наши идеи. С таким Губернатором нам очень легко работать». В свою очередь Дмитрий Азаров выразил слова благодарности заместителю Министра обороны за визит и особое внимание к Самарскому региону.

Фото: Департамент информационной политики