Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе

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Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание с Главой Красноярского района Михаилом Белоусовым, прокурором области Сергеем Бережицким, а также представителями контрольно-надзорных ведомств региона. Стороны обсудили вопросы реализации в муниципальном районе национальных проектов, а также межведомственного взаимодействия при обеспечении законности.«Красноярский район – особый. Он находится между двумя главными, самыми крупными населенными пунктами области – это Самара и Тольятти, – отметил Дмитрий Азаров. – Красноярский район, который находится в центре Самарско-Тольяттинской агломерации, сегодня очень привлекателен как для жизни, так и для бизнеса».Самарская область является одним из самых активных участников национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. Нацпроекты создают условия для дальнейшего развития и экономического роста муниципального образования, а сроки и качество исполнения работ в рамках контрактных обязательств находятся на особом контроле Губернатора, Правительства региона и надзорных органов.Михаил Белоусов поблагодарил за постоянное внимание к вопросам и проблемам, с которыми район сегодня сталкивается. «Я благодарен за ту возможность, которая сегодня нам дана Президентом России и вами по реализации нацпроектов. С их помощью мы сможем решить ряд накопившихся проблем», – обратился Глава муниципального образования к Дмитрию Азарову.В этом году в Красноярском районе в рамках национального проекта «Демография» строятся сразу два новых детских сада. Один из них находится в селе Белозерки. Учреждение рассчитано на 140 мест. Планируется, что детсад откроет свои двери для малышей уже в этом году. Еще одно здание, рассчитанное на 250 детей, расположится в райцентре. «Проект рассчитан на два года. Объем финансирования составляет порядка 250 млн рублей, – пояснил Михаил Белоусов. – К первому сентября следующего года мы планируем завершить весь объем работ».Также в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в селе Русская Селитьба в этом году построена универсальная спортивная площадка. Работы по ее устройству завершились на несколько месяцев раньше намеченного срока – в мае текущего года она уже была доступна для любителей здорового образа жизни.В рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году была обновлена материально-техническая база двух школ – в Красном Яре и Новом Буяне открылись современные классы «Точка роста». В текущем году планируется создать еще 3 центра цифрового и гуманитарного профилей – в образовательных учреждениях поселков Мирный, Волжский и Белозерки.В 2019 году разработан проект строительства новой школы в Новосемейкино, который сейчас проходит госэкспертизу. Планируется, что возведение образовательного учреждения начнется уже в 2021 году.Что касается здравоохранения, то к концу текущего года в Красноярском районе должен появиться новый фельдшерско-акушерский пункт в Малой Каменке и офис врача общей практики в Белозерках. Сейчас работы в самом разгаре.Глава района также доложил, что в рамках нацпроекта «Экология» в этом году завершится корректировка проекта реконструкции системы водоснабжения в поселке Коммунарский. После этого документы будут направлены в госэкспертизу. По словам Михаила Белоусова, все ранее обозначенные замечания были учтены, поэтому к концу года местные власти рассчитывают на положительное заключение, чтобы в ближайшей перспективе приступить к работам.В 2019-м году район успешно справился с поставленными задачами по благоустройству, перевыполнив установленные показатели – было запланировано отремонтировать 13 дворов, в итоге благоустроено на 6 больше. На достижение хорошего результата местные власти нацелены и в текущем году. За оставшееся время до наступления холодов планируется привести в порядок 4 общественных пространства и 15 дворовых территорий – в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».Отдельное внимание участники встречи уделили криминогенной ситуации в районе. «Есть информация о том, что сейчас представители преступных группировок имеют намерения участия на выборах в местные органы власти и выдвижения своих кандидатов в сельские советы», – отметил Губернатор. Ситуация непростая и требует особого внимания. «Я хотел бы чтобы территория Красноярского района была территорией соблюдения закона и никакие беззакония здесь не допускались», – поставил задачу силовикам и Главе района Дмитрий Азаров.Фото: Департамент информационной политики