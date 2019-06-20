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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с послом Израиля Гарри Кореном

20 июня 2019 17:06
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Одним из поводов визита Гарри Корена в Самару стало открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой Земле» в епархиальном музее.
В четверг, 20 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества по уже действующим направлениям и перспективы совместной работы в новых сферах.

Одним из поводов визита Гарри Корена в Самару стало открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой Земле» в епархиальном музее, организованная при поддержке Правительства региона и Фонда Андрея Первозванного. Выставка откроется сегодня и продлится до 21 августа.

Впервые в России выставка была представлена в 2018 году. За год с работами автора, на которых изображены портреты священнослужителей, церковные службы и обряды, храмовые интерьеры и пейзажи, смогли познакомиться жители нескольких регионов страны. «Когда мы выставлялись в Ярославле, появилось предложение от Фонда Андрея Первозванного организовать такую выставку в Самаре. Для меня это был первейший повод приехать к вам,» — отметил Гарри Корен.

Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов выставки, а также выразил уверенность в том, что она привлечёт внимание не только жителей города, но и всего региона: «Это укрепление духовных связей между нашими государствами. Отношение к Израилю как к Святой земле есть у жителей большинства регионов России, и, конечно, Самарской области, — сказал Глава региона — Уверен, что сотрудничество в сфере культуры, в сфере очень тонкой — духовной, очень важно для наших народов и стран».

Также Глава региона рассказал, что в Самарской области работают 9 еврейских общественных организаций. Израиль находится в списке основных торговых партнеров Самарской области. Объем внешнеторгового оборота серьезно вырос за последнее время: если в 2015 году он составлял 6,9 миллионов долларов, то по итогам 2018 — уже порядка 20 миллионов долларов. Самарская область поставляет в Израиль продукцию химической промышленности, металлы, нефтепродукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Израиль экспортирует в наш регион продукцию химической промышленности, оборудование и транспортные средства, товары легкой промышленности и продовольственные товары. При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что сотрудничество между регионом и государством может быть гораздо шире, имеет для этого все предпосылки.

«Самарские паломники, туристы, часто посещают Израиль. Многие выходцы из Самарской области сегодня живут в Израиле. Наши страны, наш регион и Израиль связывают тысячи судеб. Это важная основа для народной дипломатии, для взаимоотношений между нашими странами», — сказал Дмитрий Азаров.

Гарри Корен выразил солидарность с Дмитрием Азаровым в этом вопросе и отметил, что Россия является одной из самых посещаемых стран у израильтян: «Один из самых больших вкладов в развитие отношений между нашими странами — не только частое общение нашего руководства, но и туристический поток российских граждан, израильских граждан. В том году у нас было почти 400 000 россиян и около 200 000 израильтян посетили Россию, – отметил посол. – Не могу сказать, сколько конкретно жителей вашего региона посетило Израиль, но, думаю, что запуск прямых рейсов из Самарской области в Израиль позволит увеличить турпоток и поможет торговле между нами».

Посол предложил более предметно обсудить вопросы сотрудничества Самарской области и Израиля в торгово-экономической сфере, организовав встречу между представителями Правительства и ведущих предприятий региона, а также крупнейших представителей израильской промышленности. Местом для такой содержательной встречи могло бы стал представительство Самарской области в Москве. Глава региона идею поддержал дал поручение провести подготовительную работу.

В ходе встречи стороны уделили внимание сохранению культурных, исторических ценностей наших народов. Не так давно в Израиле был установлен памятник первому космонавту – Юрию Гагарину. Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, появился у здания планетария в крупном приморском городе Нетания. Дмитрий Азаров поблагодарил руководство страны за работу по сохранению памяти о выдающемся россиянине и отметил, что установка памятника — важное событие не только для Израиля, но и для Самарской области: «Самара – космическая столица России, Юрий Алексеевич Гагарин был здесь, на территории области: отсюда он докладывал о своем первом полете руководству страны», — напомнил глава региона, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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Одним из поводов визита Гарри Корена в Самару стало открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой Земле» в епархиальном музее.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с послом Израиля Гарри Кореном
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