Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в зажжении Вечного огня в Любляне
1 сентября 2019 16:32
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«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Это прекрасно, и это правильно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, о тех, кто боролся за свободу и мир, которые сегодня нам кажутся чем-то само собой разумеющимся, если забыть, что это было оплачено многими человеческими жизнями, — отметил во время выступления председатель Госсовета Словении Алойза Ковшца.- Наша торжественная церемония- дань уважения как самим павшим, так и переломным событиям прошлого, которые ознаменовали исторические связи Российской Федерации и Республики Словении».
Памятник, расположенный в любленском мемориальном парке «Жале», был открыт в 2016 году при участии Президента России Владимира Путина и Президента Словении Борута Пахора. Концепция памятника символична: двумя полукругами расположены восемь стел из словенского мрамора, символизирующие годы Первой и Второй мировых войн. На каждой стеле – летящий журавль. Этот мотив художники взяли из известной песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Здесь же, буквально в 50 метрах от памятника, расположен монумент участникам словенского антифашистского народно-освободительного движения.
Теперь мемориальный комплекс дополнит и Вечный огонь, ключевой элемент которого – газовая горелка – самарского производства. Вопрос об укреплении сотрудничества в области сохранения исторической памяти, наследия и гуманитарной помощи обсуждался Главой региона Дмитрием Азаровым и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Словении Доку Завгаевым в ходе визита официальной делегации Самарской области в Республику весной этого года. Тогда словенская сторона рассказала, что готовится к открытию Вечного огня и попросила оказать содействие в данном вопросе. Губернатор отметил, что в Самаре есть предприятия, которые способны изготовить необходимые комплектующие и по возвращении в регион поручил изготовить горелку для мемориального комплекса.
Для любленского Вечного огня самарская компания изготовила горелку типа «ВО». Ее конструкция обеспечивает стабильную работу при самых неблагоприятных погодных условиях, предусматривает возможность регулировки формы и высоты факела.
Выступая на торжественной церемонии, губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил словенскую сторону за бережное отношение «к общей истории наших стран, к мемориалам павшим российским и советским воинам по всей территории Словении».
«Говорят, что страна, которая забывает своих павших героев, не имеет будущего. И Россия, и Словения имеют будущее, и я уверен, это светлое будущее, в том числе, будущее нашего совместного сотрудничества,-подчеркнул Дмитрий Азаров. — Идея мемориала в Любляне,- красивый образ, созданный советским поэтом Расулом Гамзатовым,- о том, что души погибших воинов превращаются в белых птиц. И я уверен, что сегодня, зажигая пламя негасимого Вечного огня, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам».
Руководитель официальной российской делегации, глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов также поблагодарил словенскую сторону за сохранение исторической памяти и выразил уверенность в том, что «подобный подход к нашему общему прошлому свидетельствует о высокой культуре и подлинном достоинстве. Зажжённый сегодня Вечный огонь навсегда станет символом духовной близости наших стран и народной и общей памятью, скрепляющей это единство».
Напомним, что Вечный огонь был зажжен накануне от частички пламени, горящего у Могилы Неизвестного Солдата в Москве и доставлен спецбортом в словенскую столицу, передает пресс-служба облправительства.
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