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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским

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Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся промежуточных итогов и дальнейших планов деятельности рабочей группы «Культура», которую Дмитрий Азаров.
Во вторник, 3 декабря, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся промежуточных итогов и дальнейших планов деятельности рабочей группы Госсовета по направлению «Культура», которую Дмитрий Азаров возглавляет по поручению Президента страны Владимира Путина, а также развития культурной жизни губернии.

Дмитрий Азаров рассказал, что за текущий год рабочей группой Госсовета по направлению «Культура», в состав которой вошли главы регионов, представители органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней, ведущие эксперты в области художественного образования, было проведено 6 полноформатных заседаний. Работа группы выстроена по подгруппам, каждая из которых занимается детальной проработкой отдельных вопросов. Например, создана подгруппа по вопросам развития театрально-концертных учреждений и российского кино, музейно-выставочной деятельности, развития культуры села и малых городов, поддержке народного творчества, сохранения историко-культурного наследия.

За первый год рабочая группа Госсовета по культуре разработала ряд предложений по внесению изменений и дополнений в федеральный законопроект «О культуре». Также рассмотрены актуальные вопросы государственной поддержки театрального искусства, поднят вопрос о включении в федеральный проект «Культурная среда» строительства домов культуры в населенных пунктах с числом жителей свыше 2 тысяч человек и приобретение автобусов для гастрольной деятельности творческих коллективов. Кроме того, по итогам одного из заседаний рабочая группа вышла с инициативой к министерству культуры РФ о возможности включения в национальный проект «Культура», инициированный Президентом страны, мероприятий по строительству и реконструкции зданий детских школ искусств. Также во время последнего заседания, прошедшего на полях Санкт-Петербургского культурного форума, был поднят вопрос об участии в культурной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и о возможности использования механизмов государственно-частного партнерства при реализации нацпроекта «Культура».

Также Дмитрий Азаров рассказал, что в июле текущего года в Самаре прошла стратегическая сессия по подготовке заседания Госсовета, посвященного вопросам развития культуры, проведение которого запланировано на 2020 год. В ней приняли участие представители 16 регионов страны.

Участники сессии подготовили предложения в повестку заседания Госсовета, касающиеся модернизации инфраструктуры отрасли культуры, развития системы дополнительного образования в сфере культуры, совершенствования государственной кадровой политики в сфере культуры. По итогам предыдущего Госсовета по культуре, который состоялся в декабре 2014 года, Президент утвердил Основы государственной культурной политики Российской Федерации. Учитывая этот факт, Дмитрий Азаров отметил, что рабочая группа готова принимать активное участие в подготовке грядущего Госсовета и предложил совместно с министерством культуры РФ и Администрацией Президента дополнительно проработать его возможный формат и повестку.

Говоря о планах работы на 2020 год, Дмитрий Азаров отметил, что от членов рабочей группы поступило предложение проводить заседания раз в квартал. При этом предполагается проводить полноформатные заседания с максимальным очным участием членов рабочей группы. В первом квартале планируется изучить лучшие региональные практики реализации нацпроекта «Культура» в 2019 году, чтобы взять их на вооружение в новом году, а также обсудить вопросы развития музейного дела в контексте реализации нацпроекта «Культура».

Кроме того, на встрече был поднят целый ряд вопросов, касающихся развития культурной сферы Самарской области. В частности, стороны обсудили грядущую реконструкцию здания самарского цирка, второй этап реконструкции театра «СамАРТ», возможность оказания поддержки в ремонте здания тольяттинского театра «Колесо», а также взаимодействие при строительстве нового здания для новокуйбышевкого театра-студии «Грань» и ход работ по подготовке к открытию филиала Третьяковской галереи в областной столице.

«Мы отфиксировали то, что нам удалось сделать за текущий год в рамках реализации нацпроектов, а также проговорили о планах на будущее. Мы подали дополнительную заявку, которая в дальнейшем будет рассматриваться министерством культуры вместе с министерством финансов, – подвел итоги встречи Дмитрий Азаров. – Мы продолжим эти вопросы прорабатывать, однако уже могу с уверенностью сказать, что в следующем году мы начинаем реконструкцию самарского цирка», передает прессс-служба облправительства. 
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