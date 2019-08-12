Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с президентом группы компаний «АКОМ» Николаем Игнатьевым

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Губернатор Самарской областипровел рабочую встречу с президентом группы компаний «Аком». Стороны обсудили участие предприятия в реализации нацпроектов, возможность запуска совместных проектов в сфере энергообеспечения объектов социальной сферы, благоустройства общественных пространств, а также развитие сотрудничества научной школы региона и промышленного сектора.«Аком» – крупнейшая в постсоветском пространстве компания, занимающаяся альтернативными источниками тока, в том числе аккумуляторным производством и дистрибьюцией продукции: доля АО «Аком» на рынке конечных потребителей автомобильных аккумуляторов в 2018 году составила 15,18%, на рынке автосборочных предприятий – около 52%. Кроме того, доля рынка компании по производству стартерных аккумуляторных батарей среди российских производителей – более 30%. Это означает, что каждая третья аккумуляторная батарея, установленная на российских автомобилях, произведена на жигулевском заводе «Аком».«Крупнейшие потребители нашей продукции – это «АВТОВАЗ», «РЕНО РОССИЯ», «GM-АВТОВАЗ», «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод», ООО «ФОРД Соллерс Холдинг», «Ульяновский автомобильный завод», «УК группа ГАЗ». У нас есть более 100 партнеров во всех регионах России, а также 36 партнеров в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной Европы», – рассказал Губернатору Николай Игнатьев.«Аком» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий почти 70% российского экспорта в отрасли. По словам президента компании, в текущем году предприятию удалось еще увеличить поставки на экспорт, в том числе в Беларусь. Так, в настоящее время «Аком» осуществляет 100% поставки на «Минский автомобильный завод». У компании также установлены прочные связи с другими белорусскими предприятиями: с «Батавтотрейд», «Минским тракторным заводом», «Белджи» и «Амкодор».«Как вам известно, в июле состоялся VI Форум регионов Беларуси и России, в котором принимала участие делегация Самарской области. С коллегами из Республики обсуждали вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, и, конечно, сотрудничество регионов в торгово-промышленной отрасли. По итогам форума был достигнут ряд договоренностей, в том числе инвестиционного характера, которые было решено обсудить более предметно в ходе последующих встреч. В связи с тем, что у вас накоплен внушительный опыт работы с белорусскими партнерами, предлагаю вам войти в состав бизнес-миссии делегации Самарской области в Беларусь», – обратился Дмитрий Азаров к Николаю Игнатьеву.Говоря об участии компании в реализации нацпроектов, Николай Игнатьев отметил, что в прошлом году «Аком» стал пилотным предприятием-участником приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 годы». За 2018 год предприятие достигло производительности труда в 10,5 миллионов рублей на одного работающего и вошло в первую десятку «ТОП-100: Лидеры по производительности труда в Машиностроении».Являясь поставщиком продукции в страны СНГ и Европы, компания также активно включилась в реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»:«Мы в первых рядах подали заявку на участие в отборе организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Наше обращение рассмотрено минпромторгом Самарской области, и мы включены в перечень производителей регионального значения», – рассказал глава компании. – Мы планируем к 2024 году увеличить объем экспорта на 68% по сравнению с 2017 годом».Также в ходе встречи речь шла о сотрудничестве «Аком» с мировым лидером в сфере производства промышленных источников тока Eternity Technologies. Проект, который ведет резидент ТОСЭР «Тольятти» ООО «АКОМ-Индастриал», входящий в группу компаний «Аком», направлен на снижение импорта индустриальных батарей, доля которого составляет 95%.Глава региона отметил, что для достижения целей, поставленных Президентом страным в рамках нацпроектов, крайне важно участие представителей бизнеса и крупных промышленных предприятий, таких как «Аком».Также во время встречи был поднят вопрос о реализации совместного проекта по обеспечению бесперебойного энергообеспечения учреждений социальной сферы. В частности, стороны обсудили оснащение автономными источниками питания больниц и поликлиник:«Дмитрий Игоревич, вам хорошо известно, что для медицинских учреждений является обязательным обеспечение медицинского оборудования, поддерживающего жизнедеятельность пациентов 3-мя источниками питания, два из которых являются сетевыми, а один – независимым автономным. «Аком» предлагает готовые инжиниринговые решения по автономным источникам питания на основе литий-ионных и свинцово-кислотных накопителей энергии. Опыт реализации подобных проектов мы имеем», – сказал Николай Игнатьев. Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в проекте и поручил представителям отраслевых министерств детально изучить это предложение.Кроме того, Николай Игнатьев предложил организовать работу по консолидации предприятий для реализации социально-значимых проектов, сформировав кооперацию промышленных предприятий, входящих в Союз работодателей Самарской области.«Подобное объединение мы создали в Жигулевске: на общих заседаниях предприятия представляют презентации о своей деятельности, достижениях, проектах и делятся друг с другом опытом. Также предоставляют сведения по плановым и фактическим ежемесячным основным показателям деятельности, выполнение которых обеспечивает получение городом субсидий на развитие», – пояснил руководитель компании. Глава региона поддержал высказанное предложение и отметил, что Правительство со своей стороны будет способствовать в решении этого вопроса. В свою очередь, президент компании выразил готовность в рамках Союза работодателей Самарской области передавать опыт, оказывать содействие в получении мер государственной поддержки и проведении испытаний и исследований в области химических источников тока через созданный «Аком» GR-центр и научный инжиниринговый центр ООО «Аккумулятор инноваций» соответственно.Дмитрий Азаров и Николай Игнатьев также обсудили вопрос сотрудничества компании с ведущими вузами и НИИ с целью перевода фундаментальных исследований в разработки прикладного характера и их внедрение в серийное производство. «Аком» уже ведет работу в данном направлении: в феврале компания планирует провести в Тольятти II Международную научно-техническую конференцию «Battery Innovation 2020», направленную на развитие отрасли химических источников тока.«Участниками конференции будут отечественные и иностранные представители производителей химических источников тока, предприятий автомобилестроения, вузов, НИИ, эксперты, региональные и федеральные органы власти», – рассказал Николай Игнатьев.Глава региона отметил значимость проведения подобных мероприятий и обратил внимание Николая Игнатьева на тот факт, что самарская научная школа богата высококлассными специалистами, которые занимаются инновационными разработками:«Наши вузы ведут очень активную исследовательскую работу, занимаются разработками прикладного характера. В интересующей вас отрасли высококлассные специалисты в нашем регионе тоже имеются, к примеру, профессор Политеха, директор Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению. Советую наладить с ним контакт и обсудить перспективы сотрудничества, пригласить к участию в конференции», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.