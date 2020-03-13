Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с главой Ставропольского района Владимиром Медведевым
13 марта 2020 12:39
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В 2020 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Ставропольском районе будет создано и благоустроено 75 объектов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Ставропольского района Владимиром Медведевым. Стороны обсудили реализацию национальных проектов и приоритетных программ на территории муниципалитета, а также перспективные планы развития района.
Традиционно в экономике Ставропольского района ведущее место занимает агропромышленный комплекс. Больше всего район занимается производством зерновых культур, подсолнечника и овощей, а также молока, мяса крупного рогатого скота и птицы. Дмитрий Азаров поинтересовался у Владимира Медведева, какие методы принимает администрация района для развития сельскохозяйственной отрасли. Руководитель района рассказал, что в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году в районе прибавилось 425 гектаров орошаемых земель. В частности, введен в эксплуатацию орошаемый участок на 214 га в ООО «Житница». Предприятие реализует проект создания собственной, автономной системы орошения полей с применением подземного источника – скважин водоснабжения. «Мы продолжаем реализовывать ввод орошаемых земель месте с ОАО «Житница»: до конца 2021 года руководство предприятия планирует ввести в общей сложности 720 га орошаемых земель», – пояснил Владимир Медведев.
Позитивные темпы роста Ставропольский район демонстрирует и по производству молока: в 2019 году во всех категориях хозяйств, включая фермерские и личные подсобные, его произведено 36 тысяч тонн. В самое ближайшее время производство молока планируется увеличить: акционерное общество «Нива» реализует крупный инвестиционный проект по строительству современного молочного комплекса на 400 голов дойного стада. Уже ведется строительство коровника с доильно-молочным комплексом. При этом уже сегодня «Нива» имеет самое высокопродуктивное в районе молочное стадо: в 2019 году надоено по 9510 кг молока на одну фуражную корову. С вводом нового комплекса производство молока увеличится почти вдвое, а также будут созданы новые рабочие места. Дмитрий Азаров поручил Владимиру Медведеву оказывать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям, которые хотят развивать производство на территории района.
Большая работа в районе проводится и по благоустройству территорий: в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет отремонтировано четыре общественных пространства в сельских поселениях Васильевка, Выселки, Пискалы и Хрящевка. Кроме того, две дворовые территории благоустроят в Сосновом Солонце и по одной – в Васильевке, Подстепках и Русской Борковке. «Дизайн-проекты всем территориям уже согласованы с жителями», – доложил глава района.
Владимир Медведев добавил, что наибольший объем работ по благоустройству будет проделан по программе «Комплексное развитие сельских территорий». «По данной программе от Ставропольского района направлена самая большая заявка в Самарской области. Нам уже одобрили заявку на строительство и благоустройство 75 объектов во всех 24-х сельских поселениях, – сказал руководитель муниципалитета. – В каждом сельском поселении делаем контейнерные площадки, тротуары, освещение, детские площадки». К примеру, как только установятся благоприятные погодные условия, будут построены тротуар по улице Школьной в селе Бахилово, спортивная площадка в сельском поселении Большая Рязань, детская площадка в селе Верхнее Санчелеево у ДК, обустроена контейнерная площадка для сбора ТКО в сельском поселении Луначарский. Глава региона отметил, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» – это реальный инструмент, благодаря которому жизнь на селе можно вывести на качественно новый уровень. «К реализации программы и нацпроектов необходимо подходить крайне ответственно. Организуйте общественный контроль по благоустройству каждого двора, общественного пространства и объектов улично-дорожной сети», – поручил Глава региона.
По программе «Комплексное развитие сельских территорий» район планирует обновить и инженерные коммуникации: сейчас администрация района занимается разработкой проектной документации для реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Подстепки. «Документация подразумевает проектирование станции водоочистки мощностью 5000 м3/сутки, а также подключение системы водоснабжения сельского поселения Подстепки к сетям обсуживающей организации», – добавил глава Ставропольского района. После того, как проектно-сметная документация будет готова, администрация района направит пакет документов в профильное министерство для включения в программу.
Кроме того, в этом году в селе Александровка начнется строительство новой водонапорной скважины. Потребность в ее строительстве возникла из-за проблем с водоснабжением: в летний период существенно возрастает разбор воды из-за того, что местные жители используют ее для полива огородов и газонов. «Работы будут выполняться вне проекта, за счет местного бюджета. Завершить планируем до 1 июня», – доложил Владимир Медведев.
В 2020 году в Ставропольском районе начнется проектирование и строительство целого ряда социальных объектов. Так, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» новый фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Березовый Солонец. Кроме того, во второй половине года по нацпроекту «Демография» начнется строительство детского сада на 130 мест в селе Ягодное и проектирование школы на 450 мест. Губернатор поручил главе района лично контролировать ход строительства каждого из объектов и не допускать отклонения от плановых сроков.
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