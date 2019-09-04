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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров провел в Сергиевском районе личный приём граждан

4 сентября 2019 18:43
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Жителей района волновали вопросы здравоохранения, экологическая ситуация и ремонт дорог.
В среду, 4 сентября, губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Сергиевский район провел личный приём граждан. Жителей района волновали вопросы здравоохранения, экологическая ситуация и ремонт дорог.

Жители Серноводска Александр Корчагин и Сергей Дудоров обратились с вопросом об укладке асфальтового покрытия на улице Гагарина протяженностью 1,7 км.

На данном участке расположено 83 индивидуальных дома, в которых проживает 290 человек. Кроме того, через эту улицу пролегает туристический маршрут в Серноводскую пещеру и к Голубому озеру, по которому доставляют отдыхающих курорта «Сергиевский минеральные воды». Ежегодно этот курорт, основанный в 1833 году, посещает более 10 тысяч человек.

Между тем в осенне-весенний период дорога практически непроходима. Для устройства асфальтобетонного покрытия требуется 17,3 миллиона рублей, а дорожный фонд Серноводска составляет 866 тысяч рублей.

В связи с тем, список мероприятий, проводимых в рамках областной программы модернизации дорог на 2019 год уже сформирован, выделение субсидий Сергиевскому району на ремонт улицы Гагарина возможно за счёт средств сэкономленных после проведения торгов. Дмитрий Азаров дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину внести предложение в Самарскую Губернскую Думу, с тем, чтобы изменения в бюджет были внесены уже в октябре.

Алла Митяева и Виктор Нестеров обратились с вопросом об оснащении фельдшерско-акушерского пункта в Верхней Орлянке электрокардиографом.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в посёлке ведётся строительство ФАПа стоимостью 5 миллионов рублей, он будет обслуживать около тысячи человек. Срок сдачи объекта – октябрь 2019 года.

Улучшение качества медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях является одной из приоритетных задач, обозначенных в майских указах президента России Владимира Путина. «Угроза номер один для здоровья жителей – сердечно-сосудистых заболевания, поэтому электрокардиограф будет приобретен», – сказал Дмитрий Азаров.

Приобретение аппарата ЭКГ позволит улучшить качество диагностики. Ориентировочная стоимость комплекта оборудования для оснащения ФАПа составит 1,2 миллиона рублей.

Владимир Тулгаева и Сергей Воякин обеспокоены экологической ситуацией в Серноводске. В 2008 году здесь образовался сероводородный источник – озеро диаметром 10 метров и глубиной до 3 метров. Площадь заболоченного участка ежегодно увеличивается, воздух загрязняется сероводородом.

В 2016 году администрацией Сергиевского района был разработана проектно-сметная документация, прошедшая госэкпертизу. Проект предусматривает строительство водоотводного трубопровода протяженностью более 500 м, берегоукрепление, осушение и рекультивация заболоченной территории.

Губернатор предложил муниципалитету повести торги уже в этом году, чтобы в следующем году проект можно было реализовать, поскольку работы должны быть проведены всего за 4 месяца, причём в тёплое время года.

В 2020 году планируется выделить в качестве субсидий из областного бюджета более 7,5 миллионов рублей на финансирование работ по данному проекту. Его реализация позволит улучшить экологическую обстановку в Серноводске. «Решим этот вопрос, проблема уже застарелая, – сказал глава региона. – Деньги будут выделены», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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4 сентября 2019  18:43
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