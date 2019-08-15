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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров поручил сократить количество рекламных конструкций в регионе

15 августа 2019 14:09
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Осенью этого года истекает срок действия пятилетнего договора на размещение и использование рекламных конструкций в Самаре.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с членами регионального Правительства и главами муниципалитетов. Одним из вопросов повестки стала подготовка к проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в ряде районов и городов области.

Осенью этого года истекает срок действия пятилетнего договора на размещение и использование рекламных конструкций в Самаре. Проведение новых торгов запланировано на сентябрь-ноябрь 2019 года. Губернатор поставил задачу к этому времени скорректировать схему размещения баннеров и щитов, расположенных на территории областной столицы.

В частности, Дмитрий Азаров поручил сократить количество билбордов и крупноформатной рекламы, а также регламентировать территориальную расстановку рекламных конструкций с учетом архитектурного облика города и требований безопасности дорожного движения.

Министр имущественных отношений Сергей Черепанов доложил, что работа в этом направлении уже ведется: в новой схеме планируется полностью уйти от размещения широкоформатных билбордов и других видов крупногабаритной рекламы в исторической части города. Кроме того, не только в Самаре, но и в других населенных пунктах области предлагается постепенно уходить от морально устаревших видов рекламных конструкций, отдавать предпочтение сити-формату и сити-лайту (рекламным конструкциям, оборудованным внутренней подсветкой).

По словам Сергея Черепанова, в действующей городской схеме предусмотрено почти 1400 рекламных конструкций формата 3х6. В целях предотвращения информационной перегруженности и улучшения общего облика Самары их количество будет сокращено до 950. На данный момент схема согласована министерством строительства и направлена на согласование в министерство транспорта и автомобильных дорог. После того, как минтранс внесет корректировки, она будет передана на утверждение в городскую Администрацию.

«Анализ опыта других регионов показывает, что если при сокращении количества рекламных щитов и происходит снижение поступающих в бюджет средств, то очень незначительное, потому как растет цена на размещение рекламы. Собственно, когда мы впервые уменьшили количество рекламных конструкций в областной схеме пять лет назад, тогда заработали более миллиарда рублей: 600 миллионов заработала Самара, 500 миллионов — область, значительно сократив при этом количество рекламных конструкций», – напомнил Дмитрий Азаров.

Также на совещании был поднят вопрос о борьбе с незаконной рекламой. Сергей Черепанов рассказал, что министерство и городская Администрация держат ситуацию на особом контроле: «Появление незаконных рекламных конструкций в Самаре является единичным и связано, как правило, с их несвоевременным демонтажем владельцами после окончания срока действия договоров и разрешений. В настоящее время проводятся ежедневные мониторинги мест под размещение рекламы в целях выявления подобных случаев, – объяснил министр. – Составлен график направления предписаний владельцам подобных рекламных конструкций, работа по их выдаче начата. При неисполнении собственником обязательств проводится демонтаж конструкции с взысканием расходов с владельца», – сообщил Сергей Черепанов.

Глава региона обратил внимание участников совещания на появление вдоль магистралей, а также у остановок общественного транспорта небольших рекламных конструкций – так называемых штендеров, – которые визуально засоряют облик города. Дмитрий Азаров поручил министерству имущества провести мониторинг и проанализировать законность установки таких конструкций, особенно расположенных вдоль крупных автомагистралей, таких, как Московское шоссе и Ново-Садовая. Об итогах работы министру предстоит отчитаться в двухнедельный срок, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   пресс-служба облправительств
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Комментарии



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15 августа 2019  14:09
Осенью этого года истекает срок действия пятилетнего договора на размещение и использование рекламных конструкций в Самаре.
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