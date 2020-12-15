Губдума согласовала кандидатуру ФСБ на пост в самарском правительстве

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Чиновник уже курирует борьбу с коррупцией.

Владимира Бурыкина утвердят в должности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Такое решение во вторник, 15 декабря, приняли на заседании губернской думы.

— Владимир Бурыкин хорошо знаком со спецификой региона и имеет большой опыт работы в ФСБ, — сказал во время заседания губернатор Дмитрий Азаров.

Пост руководителя департамента стал вакантным после отставки Юрия Рожина. Он пошел на повышение и занял должность главного федерального инспектора по Самарской области. В начале декабря 2020 года губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность и. о. ведомства Владимира Бурыкина. Он уже работал в регионе. До августа 2010 года занимал должность заместителя начальника регионального управления ФСБ, после чего возглавил ведомство Калужской области. С января 2017 года по декабрь 2020 года трудился в центральном аппарате Федеральной службы безопасности.

Юрий Рожин тоже пришел в чиновники из ФСБ — он руководил региональным управлением ведомства. Пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции занимал с 2017-го по 2020 год. Антикоррупционная зачистка в этот период была весьма масштабной. Под нее попал сын спикера губдумы, заместитель руководителя регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Также срок получил руководитель областного Фонда капитального ремонта Михаил Архипов, сообщает 63.ру.