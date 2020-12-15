Губдума согласовала кандидатуру ФСБ на пост в самарском правительстве

Чиновник уже курирует борьбу с коррупцией.
Владимира Бурыкина утвердят в должности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Такое решение во вторник, 15 декабря, приняли на заседании губернской думы.
— Владимир Бурыкин хорошо знаком со спецификой региона и имеет большой опыт работы в ФСБ, — сказал во время заседания губернатор Дмитрий Азаров.
Пост руководителя департамента стал вакантным после отставки Юрия Рожина. Он пошел на повышение и занял должность главного федерального инспектора по Самарской области. В начале декабря 2020 года губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность и. о. ведомства Владимира Бурыкина. Он уже работал в регионе. До августа 2010 года занимал должность заместителя начальника регионального управления ФСБ, после чего возглавил ведомство Калужской области. С января 2017 года по декабрь 2020 года трудился в центральном аппарате Федеральной службы безопасности.
Юрий Рожин тоже пришел в чиновники из ФСБ — он руководил региональным управлением ведомства. Пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции занимал с 2017-го по 2020 год. Антикоррупционная зачистка в этот период была весьма масштабной. Под нее попал сын спикера губдумы, заместитель руководителя регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Также срок получил руководитель областного Фонда капитального ремонта Михаил Архипов, сообщает 63.ру.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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