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Новости /  Политика /  Политика региона  

Грузинского ведущего отстранили от работы за нецензурные высказывания в адрес Путина

8 июля 2019 20:11
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Решение приняла саморегулирующая комиссия «Рустави-2». Оно касается всех программ, которые готовит журналист.
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, передает РБК. Об этом сообщается на сайте канала.

Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Оно касается всех программ, которые готовит или ведет журналист.

Накануне Габуния в своей авторской передаче P. S. нецензурно выразился в адрес российского президента. После этого возле здания телеканала собралось несколько десятков человек, которые потребовали закрытия телекомпании и извинений. В связи со сложившейся ситуацией руководство канала решило прекратить вещание, оно возобновилось только на следующий день. Позднее телеканал официально извинился за слова журналиста.

Власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста «направленным против страны», а премьер Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией. Позже он заявил, что к этому могут быть причастны экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».

В Кремле назвали высказывание ведущего большим позором для грузин, а в Госдуме предложили экстрадировать и судить Габунию. Нижняя палата также намерена попросить правительство рассмотреть вопрос о введении ограничений против Грузии, в частности о прекращении поставок вина, газированной воды, а также перечисления денежных переводов.


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Комментарии



Политика региона
8 июля 2019  20:11
Решение приняла саморегулирующая комиссия «Рустави-2». Оно касается всех программ, которые готовит журналист.
Грузинского ведущего отстранили от работы за нецензурные высказывания в адрес Путина
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