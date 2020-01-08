Готовы к миру. Главное из заявления Трампа после авиаудара Ирана по базе США
8 января 2020 23:22
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— До тех пор пока я президент США, у Ирана не будет ядерного оружия, — в первую очередь заявил Трамп. — Американский народ должен быть чрезвычайно рад и счастлив. Ни один американец не пострадал минувшей ночью в ходе атак со стороны иранского режима. У нас нет ни одной жертвы, все наши солдаты в безопасности, нашим военным базам причинён только незначительный ущерб. Великая армия США готова ко всему.
Впрочем, опасения многих не подтвердились. Вопреки ожиданиям, американский президент не стал объявлять начало военной кампании против Ирана.
— Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединённые Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему, — сказал Трамп.
Трамп не был бы Трампом, если бы не сказал, чем Иран заплатит за свои действия и возможное несогласие на "мир". От США после удара по их базам со стороны Тегерана последуют "жёсткие санкции". Есть послание и для других стран, в том числе для России.
— Пора Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки, или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом, — сказал Трамп.
Для подкрепления своих слов американский президент напомнил, что у США есть мощные ракеты и они разрабатывают гиперзвуковое оружие. По мнению лидера Америки, именно при нём Вооружённые силы набрали мощь и теперь готовы дать отпор кому угодно. На это за последнее время направлено 2,5 триллиона долларов.
Напомним, Иран в ответ на убийство командующего силами специального назначения КСИР Касема Сулеймани выпустил по объектам США в Ираке 15 ракет, 11 из которых якобы достигли цели. Иранские СМИ сообщали о 80 погибших, однако документальных подтверждений не приводили. Вместе с тем американский телеканал показывал видео с места падения одной из этих ракет. Она рухнула на пустыре, не причинив никому вреда.
Фото: ТАСС / ZEUS/life.ru.
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