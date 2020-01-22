Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика.
СК Москвы возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна
Основатель SpaceX сообщил о планах основать на Марсе колонию. По его словам, к 2050 году на планете будут жить менее 1 млн человек.
Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Операторы связи не будут взимать плату за трафик на Госуслугах и сайтах всех федеральных и региональных ведомств.
С 1 марта трафик на Госуслугах станет бесплатным для всех
Она играет журналистку Алекс Леви, одну из ведущих Утреннего шоу.
Дженифер Энистон взяла победу за лучшую женскую роль в Утреннем шоу. Тим Кук не остался равнодушным
Житель Сызрани у себя на участке разводит мраморных сомов
Житель Сызрани у себя на участке разводит мраморных сомов
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали.
Убийца пенсионеров решил взыскать с полиции Новокуйбышевска 800 тысяч рублей
Ранее из воздушной гавани увезли мужчину с подозрением на новый коронавирус.
В Пулково срочно провели дезинфекцию после госпитализации пассажира из Китая
Турчак заявил, что профессиональная компетентность Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Госдума утвердила Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи
сегодня  Среда, 22 января, 22:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 61.83
-0.03
EUR 68.52
-0.1
Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума утвердила Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи

22 января 2020 18:55
116
Турчак заявил, что профессиональная компетентность Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Госдума на заседании в среду приняла решение о назначении депутата-единоросса Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ, передает hinshtein.ru.

До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Данное назначение потребовало консультаций между фракциями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе, комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен «Справедливая Россия» получила комитет по делам национальностей, который возглавит депутат от этой фракции Олег Николаев.

А.Турчак заявил, что профессиональная компетентность Александра Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Уверенность в этом в комментарии ER.RU выразил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Александр Хинштейн занимает одну из важных руководящих должностей в «Единой России» — отвечает за взаимодействие с гражданским обществом. У него за плечами серьезный опыт как партийной, так и парламентской работы. В Партии мы знаем его как профессионала, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что и на новом месте он будет действовать так же энергично и эффективно, а его профессиональная компетентность придаст новый импульс работе комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи», — сказал Турчак.

Он напомнил, что в своем Послании Президент России Владимир Путин «поставил перед всеми нами масштабные задачи, для выполнения которых пришлось значительно обновить Правительство».

«Александр Хинштейн способен наладить совместную работу между профильным ведомством, Партией, комитетом, чтобы как можно скорее реализовать положения Послания», — заключил секретарь Генсовета Партии.

«Александр имеет репутацию талантливого профессионала, обладающего большим опытом работы в средствах массовой информации, — прокомментировал решение палаты Левин, слова которого приводит пресс-служба комитета. — Его открытая активная гражданская позиция неоднократно была продемонстрирована в публикациях, затрагивающих острые темы общества и политики».

«Являясь членом Союза журналистов России, он не только является ярким публицистом, но и проявил блестящие способности к публичным выступлениям», — добавил депутат.

Бывший председатель комитета Л.Левин не сомневается, что под руководством Хинштейна комитет Госдумы «не только справится с задачами законодательного обеспечения цифровой трансформации экономики, но и приложит все усилия для сохранения свободы слова и свободы распространения информации в стране». «Уверен, что наше с ним взаимодействие в рамках сотрудничества правительства и парламента будет эффективным, так как будет опираться на давние не только деловые, но и дружеские отношения», — заключил он.

По словам главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, выбор кандидатуры обусловлен тем, что «это политический тяжеловес, который имеет достаточно серьезный опыт работы в Госдуме, опыт работы с профессиональным сообществом». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
22 января 2020  18:55
Турчак заявил, что профессиональная компетентность Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Госдума утвердила Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи
Турчак заявил, что профессиональная компетентность Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике,... Политика региона
115
22 января 2020  18:23
Путин отметил, что структура потребительской корзины нуждается в пересмотре.
О МРОТ, пенсиях, медицине и многом другом: Путин провел встречу с общественниками
Путин отметил, что структура потребительской корзины нуждается в пересмотре.  Политика региона
123
22 января 2020  15:16
А вот мучного, картофеля и различных жиров — в избытке.
Путин: В потребительской корзине не хватает рыбы, мяса и овощей
А вот мучного, картофеля и различных жиров — в избытке.  Политика региона
171
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
803
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
776
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1220
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
264
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1756
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
619
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1503
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1259
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
834
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
851
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1288
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1393
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1632
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2739
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3275
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
В СОУНБ расскажут о первой самарской художественной книге и ее авторе
В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные