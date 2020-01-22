Госдума утвердила Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи

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До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.Данное назначение потребовало консультаций между фракциями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе, комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен «Справедливая Россия» получила комитет по делам национальностей, который возглавит депутат от этой фракции Олег Николаев.А.Турчак заявил, что профессиональная компетентность Александра Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Уверенность в этом в комментарии ER.RU выразил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.«Александр Хинштейн занимает одну из важных руководящих должностей в «Единой России» — отвечает за взаимодействие с гражданским обществом. У него за плечами серьезный опыт как партийной, так и парламентской работы. В Партии мы знаем его как профессионала, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что и на новом месте он будет действовать так же энергично и эффективно, а его профессиональная компетентность придаст новый импульс работе комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи», — сказал Турчак.Он напомнил, что в своем Послании Президент России Владимир Путин «поставил перед всеми нами масштабные задачи, для выполнения которых пришлось значительно обновить Правительство».«Александр Хинштейн способен наладить совместную работу между профильным ведомством, Партией, комитетом, чтобы как можно скорее реализовать положения Послания», — заключил секретарь Генсовета Партии.«Александр имеет репутацию талантливого профессионала, обладающего большим опытом работы в средствах массовой информации, — прокомментировал решение палаты Левин, слова которого приводит пресс-служба комитета. — Его открытая активная гражданская позиция неоднократно была продемонстрирована в публикациях, затрагивающих острые темы общества и политики».«Являясь членом Союза журналистов России, он не только является ярким публицистом, но и проявил блестящие способности к публичным выступлениям», — добавил депутат.Бывший председатель комитета Л.Левин не сомневается, что под руководством Хинштейна комитет Госдумы «не только справится с задачами законодательного обеспечения цифровой трансформации экономики, но и приложит все усилия для сохранения свободы слова и свободы распространения информации в стране». «Уверен, что наше с ним взаимодействие в рамках сотрудничества правительства и парламента будет эффективным, так как будет опираться на давние не только деловые, но и дружеские отношения», — заключил он.По словам главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, выбор кандидатуры обусловлен тем, что «это политический тяжеловес, который имеет достаточно серьезный опыт работы в Госдуме, опыт работы с профессиональным сообществом».