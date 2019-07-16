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Госдума сократила срок владения жильем, по истечении которого продать недвижимость можно будет без уплаты НДФЛ

16 июля 2019 22:52
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В настоящее время владельцы освобождаются от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи жилья денег, если они владели им более пяти лет.
16 июля Госдума приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ, передает newsru.com.

В настоящее время владельцы освобождаются от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи жилья денег, если они владели им более пяти лет. При этом трехлетний срок действует в отношении квартир и домов, полученных в дар от члена семьи, по наследству или в порядке приватизации. Одобренные Думой поправки были подготовлены правительством по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам состоявшегося в начале февраля форума "Деловой России".

"Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения единственным жильем, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия", – отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщается на сайте Госдумы, этот закон также устанавливает нулевую ставку налога на прибыль в отношении доходов, которые получают региональные или муниципальные музеи, театры и библиотеки. Наконец, документ делает бессрочной действующую до 1 января 2020 года нулевую ставку налога для медицинских, образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан.


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Комментарии



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