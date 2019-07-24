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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

24 июля 2019 17:18
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Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами, передает РИА Новости. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.

В пояснительной записке отмечается, что в отличие от арбалетов использование луков предполагает специальные физические навыки и умения охотников. Кроме того, технические характеристики гарантируют более безопасное применение луков.

Ранее луки со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.

Приобрести охотничий лук смогут россияне, у которых есть охотбилеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Затем лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель. 
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