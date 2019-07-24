Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
24 июля 2019 17:18
208
Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.
В пояснительной записке отмечается, что в отличие от арбалетов использование луков предполагает специальные физические навыки и умения охотников. Кроме того, технические характеристики гарантируют более безопасное применение луков.
Ранее луки со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.
Приобрести охотничий лук смогут россияне, у которых есть охотбилеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Затем лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
24 июля 2019 18:37
Новым британским премьер-министром стал Борис Джонсон - бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании. Политика региона
81
24 июля 2019 17:18
Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием. Политика региона
204
24 июля 2019 15:17
Областным кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 6 вопросов. Политика региона
157
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1825
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1383
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1385
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
427
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
392
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
302
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
444
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
478
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
350
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
753
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
652
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
852
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
865
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
583
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
906
Мероприятия