Госдума рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиков
18 июня 2019 16:31
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Сегодня во втором чтении одобрены два законопроекта, касающиеся, в частности, установления единообразного механизма и порядка защиты прав граждан — участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Депутат Хинштейн так отреагировал на принятие этих законопроектов в Твиттере: «Фонд защиты дольщиков будет гарантировать не только новые договора, но и защищать права «старых» дольщиков, если их страховая компания обанкротилась».
Предложения Хинштейна учтены в части усиления защиты прав граждан.
Одним из законопроектов предусмотрено создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов.
Фонд защиты дольщиков пришел на смену механизму страхования ответственности застройщиков — с осени 2017 года застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков фактически не осуществляется, после того, как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку — компании «Респект». Страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам, при этом в соответствии с законом, принятым в конце 2018 года, застройщики, чьи обязательства были застрахованы, делают также отчисления в компенсационный фонд.
Также документом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.
Кроме того вторым законопроектом предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду.
Законопроекты были подготовлены во исполнение перечня поручений Президента РФ. Эти нормы помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.
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