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Госдума продлила заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года

26 ноября 2020 15:48
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Принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, отметили в кабмине.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный бюджетообразующий законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года, передает ТАСС.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке. Как отмечает кабмин, принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 22 октября, во втором - 25 ноября.

 

Фото:    Сергей Савостьянов/ТАСС

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Комментарии

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26 ноября 2020  15:48
Принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, отметили в кабмине.
Госдума продлила заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года
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