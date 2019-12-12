Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах

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Однако Минздрав выступил против. В ведомстве отметили, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к увеличению количества курильщиков и росту числа сопутствующих заболеваний.Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.Перед вторым чтением в документ также внесли поправку о том, что стены курилки должны быть непрозрачными.Как подчеркивал Боярский, цель законопроекта — вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.Депутат отметил, что закон дает возможность оборудовать курилку в стерильной зоне, а не обязывает это делать."Это коснется только зон после регистрации, только зон, где вылета ожидают транзитные пассажиры", — добавил БоярскийЗампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что запреты оказались неэффективными."Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей для возникновения пожара меньше", — заключил парламентарий.Фото news2world.net