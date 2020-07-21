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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

21 июля 2020 15:15
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Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех, передает ТАСС. Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Поправка о возможности проведения трехдневного голосования была внесена ко второму чтению законопроекта, направленного на возможность освободить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим в тот момент должность президента РФ. Документ позволяет избиркомам отзывать членов комиссии по мотивированному представлению политических партий, которые их назначили. При этом рассматривать такие представления избиркомы смогут только в случае, если партия одновременного внесла предложения по кандидатуре нового члена.

Три дня голосования

Решение о возможности проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После того запрещается изменять решение о количестве дней голосования.

Проект устанавливает, что если определенные действия не могут осуществляться в день голосования или в предшествующий ему день, то они запрещены и в любой из дней голосования или в предшествующий им день. В частности, день тишины при трехдневном голосовании будет установлен за сутки до первого дня проведения голосования.

Кроме того, голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование.

Согласно документу, при многодневном голосовании возможно использование дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на участие в референдуме. В частности, документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Кроме того, голосование с использованием дополнительных возможностей предлагается предусмотреть для групп избирателей и участников референдума, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Законом предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов будет принимать избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.

Нормы для наблюдателей и рассмотрение исков

Закон устанавливает новые требования к наблюдателям на выборах и референдумах. Ими смогут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где проходят выборы или референдум. Инициатива увеличивает максимально возможное количество наблюдателей при проведении голосования в течение нескольких дней. Их количество вырастет пропорционально количеству дней голосования - если избирательная комиссия примет решение о трехдневном голосовании, то наблюдателей на таких выборах или референдуме будет в три раза больше.

Инициатива также вносит изменения в Кодекс административного производства в части уточнения процедуры рассмотрения исковых заявлений в ходе трехдневного голосования. Административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, поступившее в суд в период избирательной кампании до первого дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней, но не позднее дня начала голосования. Если же речь идет о заявлениях, поступивших в день накануне голосования, непосредственно в период проведения голосования или после его окончания, то они должны рассматриваться немедленно. Также немедленно будут рассматриваться исковые заявления об ошибках и неточностях в списках избирателей и участников референдума.

Кроме того, решение об удовлетворении административного искового заявления об отмене регистрации кандидата или списка кандидатов суд первой инстанции должен принимать не позднее чем за пять дней до первого дня голосования.

 
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Комментарии


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