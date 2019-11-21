Госдума приняла закон о предустановке российского ПО
21 ноября 2019 18:22
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Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство.
"Мы планируем рассмотреть закон о российским ПО на заседании комитета в пятницу и потом на пленарном заседании в понедельник", — сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по экономполитике Сергей Калашников.
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее заявлял, что закон направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских IT-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
В июле Жигарев, Гутенев, Николаев и Ющенко также внесли законопроект об административной ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленного российского ПО с 1 января 2021 года. Штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Пока документ не прошел первое чтение.
Фото: Павел Смертин / ТАСС
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