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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

12 декабря 2019 15:35
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С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц.
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство, передает РИА Новости.

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
В пояснительной записке отмечается, что принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 миллиона работников.

С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.

Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в 20,9 миллиарда рублей, при этом треть суммы вернется бюджетную систему в виде налогов и взносов в различные фонды.

На увеличение зарплат сотрудников федеральных госучреждений уйдет 5,8 миллиарда рублей, работников государственных и муниципальных учреждений субъектов — 15,1 миллиарда рублей.

Кроме того, допрасходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.

Во вторник Владимир Путин на встрече с региональными омбудсменами пообещал изучить возможность освобождения от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату, либо ее повышение на 13 процентов.

"Если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать", — пояснил президент.

 
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Комментарии


Политика региона
12 декабря 2019  15:35
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц.
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