Госдума приняла закон о повышении МРОТ

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С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.В пояснительной записке отмечается, что принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 миллиона работников.С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в 20,9 миллиарда рублей, при этом треть суммы вернется бюджетную систему в виде налогов и взносов в различные фонды.На увеличение зарплат сотрудников федеральных госучреждений уйдет 5,8 миллиарда рублей, работников государственных и муниципальных учреждений субъектов — 15,1 миллиарда рублей.Кроме того, допрасходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.Во вторник Владимир Путин на встрече с региональными омбудсменами пообещал изучить возможность освобождения от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату, либо ее повышение на 13 процентов."Если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать", — пояснил президент.