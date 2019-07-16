Госдума приняла закон о наказании за отказ пропускать скорую

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Согласно одному из проектов, предлагается за воспрепятствование "в какой бы то ни было форме" работе врачей, ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, лишать свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента предусматривается до четырёх лет тюрьмы.Другим документом предлагается лишать свободы на срок до двух лет за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью медработника во время исполнения служебных обязанностей. А за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.За непропуск машин скорой помощи и экстренных служб с включёнными проблесковыми маячками и сиренами тоже предлагается ужесточить наказание. В случае внесения изменений в законодательство нарушителей ждёт штраф до пяти тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до года.Фото: из открытых источников