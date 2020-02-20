Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

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Принятые поправки, в частности, устанавливают выплату при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. (до 616 617 руб.)Поправки касаются семей, где дети родились после 1 января 2020 года.Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок выдачи сертификата сократится с 15 дней до пяти, срок, в который семья сможет получить деньги, сократится с 30 до 10 дней.Принятые поправки продлевают срок действия программы маткапитала на пять лет, до конца 2026 года.Изменения в правилах выдачи материнского капитала анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию 15 января. «Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях», — сказал президент. Такая мера поможет обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и «выбраться из демографической ловушки», отметил Путин.В начале февраля Минтруд предложил выделить на выплату маткапитала по новым правилам в 2020–2022 годах до 1,5 трлн руб. Стоимость всех социальных мер, предложенных президентом в ходе обращения к Федеральному собранию, составит 4,128 трлн руб. до 2024 года, подсчитал ранее Минфин.Фото: Сергей Бобылев / ТАСС/РБК