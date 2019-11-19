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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума приняла закон о допустимости показа свастики в просветительских целях

19 ноября 2019 23:41
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Поправка разрешает публичную демонстрацию запрещённой символики при условии осуждения нацизма.
Государственная дума проголосовала за внесение поправок в закон, которые разрешают демонстрацию нацистской символики и атрибутики в учебных, информационных и просветительских целях. Прежде всего, речь идёт о символах гитлеровской Германии, которые неизбежно встречаются, например, в учебниках истории, литературных произведениях или в кино, передает life.ru.

Ещё одним важным пунктом для возможности демонстрации данной символики является условие "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".

Поправки предложила внести группа депутатов, в том числе вице-спикер Пётр Толстой, а также председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарёв.

— Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведёт полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? — сказала Ямпольская журналистам.

Она добавила, что принятие подобных поправок особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К тому же данная инициатива убирает очень серьёзный общественный раздражитель.

— У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл, — подчеркнула депутат. 



У главного героя популярного сериала замазана свастика на рукаве. Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" / "КиноПоиск"/life.ru
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Комментарии



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