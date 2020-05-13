Госдума приняла закон о дистанционном голосовании

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Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой ("Единая Россия"). Согласно документу, закон о выборах может предусмотреть возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума.Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту установил, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.Документ также уточняет требования по заполнению подписных листов. В частности, предусматривается, что теперь "при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество", а не только подпись.Ко второму чтению документа профильный комитет также одобрил поправку, которая вводит возможность дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Сегодня нормы этого закона уже позволяют гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте - для этого субъектам РФ необходимо принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате. При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования не предусмотрено, для этого необходимо принимать отдельные законы.Депутаты предлагают изменить эти нормы и установить на федеральном уровне возможность проводить в РФ дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.Кроме того, депутаты также предлагают внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Госдумы, прописав, что избиратели смогут принимать в них участие как по почте, так и посредством дистанционного электронного голосования.Поправки о дистанционном электронном голосовании профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил к принятию в среду утром, перед пленарным заседанием. Депутаты трех оппозиционных фракций - ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" - в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании возмутились, что поправки в законопроект не прошли должного с их точки зрения обсуждения и высказались против инициативы.В связи с этим 83 депутата проголосовали против принятия документа в третьем чтении, еще один человек воздержался. Документ поддержали 250 депутатов.Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС