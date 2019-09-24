Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

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Авторами законодательной инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.Ко второму чтению документа было уточнено, что "порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форму, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, определяются МВД России".Как ранее отметил на заседании комитета Пискарев, данное предложение - "не репрессивная мера"."Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом - это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас - удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое", - подчеркнул депутат.Фото: соцсети