Госдума приняла во втором чтении законопроект, который определяет меры по обеспечению безопасности от противоправного использования беспилотников

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Заместитель Председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупциисообщил, что ко второму чтению законопроекта поступило 8 поправок. Три Комитет рекомендовал отклонить, а пять - поддержал к принятию. Александр Хинштейн пояснил, что Комитетом не поддержана поправка, предлагавшая предоставить полномочия по противодействию беспилотникам частным охранным предприятиям. "Полномочия по применению силы мы оставляем у государства", - подчеркнул депутат. Большинство палаты согласилось с доводами Комитета, поддержав его во втором чтении.Александр Хинштейн отметил, что в перспективе возможно внесение в законопроект и еще одной поправки - распространение полномочий по противодействию беспилотникам на сотрудников ФСИН. Сейчас этот вопрос прорабатывается.«Широкое применение беспилотников может упростить нашу жизнь, но при этом необходимо надежно обеспечить безопасность граждан и критически важных объектов от незаконного использования беспилотных аппаратов. Наш законопроект прошел всестороннее обсуждение, в том числе в ходе «круглого стола» в Государственной Думе с участием представителей министерств и ведомств, Общественной палаты, специалистов в сфере безопасности, и получил необходимую поддержку», - заявил в интервью парламентским журналистам Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, который является одним из авторов законопроекта.«С развитием технологий число беспилотных летательных аппаратов стремительно растет, и угрозы противоправного их использования становятся всё более явными. Уже есть полезный опыт использования БЛА для доставки грузов – несколько десятков килограммов беспилотники поднимают и перевозят на длительные расстояния, но возможно их применение и с террористическими целями. Все мы помним, к каким трагическим последствиям привело недавно столкновение пассажирского самолета с птицами. Нетрудно представить, что произойдет, если в самолет врежется беспилотный аппарат, управляемый неумелым оператором или злоумышленником. Поэтому возникла необходимость предоставить правоохранительным органам все необходимые полномочия, чтобы пресекать незаконные полеты беспилотников, которые несут угрозу безопасности граждан», - пояснил парламентарий.Глава Комитета уточнил, что законопроект предусматривает несколько способов пресечь угрожающий безопасности людей полет. Первый – это подавление сигнала между оператором и летательным аппаратом, чтобы аппарат мог спокойно и без всяких повреждений быть приземлен. «Это важно еще и потому, что он может быть использован в качестве вещдока. Если нарушение состоялось, - а это либо административное, либо, если нарушение связано с преступлением, - уголовно наказуемое деяние, поэтому важно, чтобы он был сохранен», - рассказал Василий Пискарев.«В случае невозможности иными способами пресечь полет БЛА, правоохранительные органы получат право повредить или уничтожить летательный аппарат», - уточнил депутат.Василий Пискарев отметил, что законопроект не претерпел существенных изменений. Депутаты поддержали поправки, в соответствии с которыми Порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на пресечение полетов беспилотников, будет определяться руководителем соответствующего органа (ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии).Законопроект был внесен в Госдуму депутатами Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым, Александром Хинштейном, Адальби Шхагошевым и др. и принят в первом чтении 11 сентября.