Госдума приняла в I чтении усиление гарантий неприкосновенности для бывших президентов РФ

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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов РФ, приводя его в соответствие с обновленной конституцией, передает ТАСС.

Сейчас экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму, которая дает согласие на лишение неприкосновенности бывшего главы государства. Постановление направляется в Совет Федерации, который в течение трех месяцев должен рассмотреть вопрос о лишении экс-президента неприкосновенности.

Однако, согласно новым нормам конституции, президент может быть "отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда" и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Новый порядок

В соответствии с поправками, которые предлагается внести, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. После выдвижения Думой обвинений против бывшего главы государства СФ должен будет в течение трех месяцев принять решение о лишении его неприкосновенности. Если этого не будет сделано, то обвинения считаются отклоненными.

В рассмотрении вопроса на заседаниях палат вправе участвовать экс-президент, в отношении которого выдвинуто обвинение.

Также законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты, принятие этого законопроекта необходимо для того, "чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра".

"Государство заботится с тем, чтобы все решения принимались в интересах страны", - отметил Володин. По его словам, "когда прекращает полномочия президент, он должен быть защищен народом, гарантиями".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС