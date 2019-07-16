Госдума поддержала законопроект о возвращении курилок в аэропорты
16 июля 2019 23:50
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Как заявил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, комнаты будут оборудованы вентиляционными системами, что позволит оградить от дыма некурящих людей. По его словам, зарегистрированные на рейс или находящиеся в транзитной зоне пассажиры зачастую не соблюдают запрет на курение в аэропортах.
В середине ноября 2017 года депутат Сергей Боярский внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий оборудовать помещения для курения в российских аэропортах. В соответствии с предложенными поправками, курение планируется разрешить для зарегистрированных на рейсы пассажиров, и сотрудников авиакомпаний. Весной 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья направил законопроект на доработку.
Запрет на курение на территории и в помещениях российских аэропортов действует с 2013 года.
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