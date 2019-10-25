Госдума поддержала продление "заморозки" накопительной пенсии еще на год
25 октября 2019 09:56
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Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.
Законопроект продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
"Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014 - 2021 годах", - говорится в пояснительной записке.
Реализация законопроекта, по оценке кабмина, позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование. При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.
Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике законопроект поддержал.
В России с 2014 по 2021 годы введен так называемый "мораторий", то есть запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР. В этот период эти взносы в полном объеме перенаправляются на финансирование страховых пенсий, пенсионные накопления за их счет не формируются.
"Этот законопроект предполагает направление той части тарифа пенсионного страхования в той части, которая должна была бы направляться в негосударственные пенсионные фонды, на страховую пенсию. То есть, иначе говоря, граждане те свои пенсионные права, которые они получили бы в рамках своих пенсионных накоплений в НПФ, получат в рамках страховой пенсии, так как все эти деньги в полном объёме будут учтены при расчёте их прав, в рамках государственной страховой пенсии", - Алексей Моисеев замглавы Минфина.
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